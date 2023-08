María Fernández-Rubíes despunta con el bañador cut out que mejor sienta y que sigue la tendencia 'barbiecore'

El verano aún no se ha acabado, y es que son muchas las influencers y celebrities que aún siguen en playas y lugares de ensueño relajándose y mostrándonos, como era de esperar, sus propuestas de looks más veraniegos, llenos de bikinis, bañadores, vestidos mini y alguna que otra falda midi con la que pasar un rato con amigas en el chiringuito de moda de cualquier playa. Desde Carmen Lomana con el vestido de encaje blanco más sexy y elegante perfecto para un día en alta mar disfrutando con grupo de amigos hasta María Pombo con el bikini flúor que mejor sienta y hace tipazo, nuestras influencers disfrutan de los últimos días de verano con las prendas más icónicas y en tendencia que nuestras marcas de moda favoritas lanzaron al mercado al inicio de la época estival. Es el caso de María Fernández-Rubíes, quien nos enseñaba el día de ayer un bañador de corte 'cut out' en rosa fucsia, siguiendo con la tendencia más viral del momento gracias a la película 'Barbie', la tendencia 'Barbiecore', que no es más que llevar prendas en un rosa fucsia muy característico. Si bien hace unos días María Fernández-Rubíes lucía un vestido mini que nos evocaba al mediterráneo en tonos blancos y azules de vuelo, el día de ayer nos enseñaba volvía a dejarnos boquiabiertos con este bañador 'cut out', un diseño que se ciñe al cuerpo y que, por los cortes a lo largo del vientre, estiliza el cuerpo.

La tendencia 'Barbiecore', como era de esperar, se ha hecho con el armario de todas las amantes de la moda. Podemos encontrar en tiendas prendas que siguen esta línea tanto para ocasiones más especiales, como este vestido de lentejuelas de Mery Turiel, una opción perfecta para un evento elegante y divertido una noche de verano, como este otro más informal para el día a día que lució la Princesa Leonor, un vestido mini y de estilo camisero perfecto para llevar con unas sandalias planas de tipo romana y un bolso tipo cesta de mimbre, siendo este un look perfecto para todo tipo de ocasiones. Siguiendo con la tendencia en rosa y con una de las influencers más icónicas de nuestro país junto a María Pombo, María Fernández-Rubíes está pasando los últimos días del verano con su familia en el mar donde nos enseña sus propuestas de bikinis y bañadores que, si bien el la temporada veraniega está a punto de acabar, podríamos coger ideas de cara al verano que viene, pues la tendencia 'cut out' promete quedarse con nosotros un par de temporadas más y, las prendas en rosa se han convertido en un imprescindible en nuestro armario, por todo lo que ello significa. Sin dudas, María Fernández-Rubíes luce espectacular con este bañador 'cut out' en rosa fucsia para los últimos días de playa de este verano 2023.

Bañador Valeria V1, de Cantê Lisboa (124,90€)

Bañador valeria Cantê Lisboa

Un bañador que sigue la tendencia 'barbiecore', María Fernández-Rubíes ha acertado y ganado con este modelo