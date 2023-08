El bañador que mejor sienta lo tiene Pilar Rubio y es un imprescindible en nuestro armario cada verano

Estos últimos días de ola de calor son muchos los afortunados que aún están de vacaciones frente al mar, disfrutando del sol y de un buen chapuzón en la playa. Es el caso, por ejemplo, de de muchas influencers del panorama español, quien está pasando unas vacaciones de ensueño con los bikinis y bañadores que han conquistado a la gran mayoría de las amantes de la moda. Es el caso, por ejemplo, de María Pombo y su bikini flúor en rosa y naranja, una opción perfecta cuando nuestra piel se torna más bronceada, ya que estos tonos tan flúor hacen que se potencie el tono dorado de la piel. Otro bikini que no ha pasado desapercibido en redes es el bikini de Violeta Mangriñán de Oysho -ahora rebajado- en tonos azules y verdosos que nos evocan al mediterráneo, una opción perfecta para tomar el sol. Una opción mucho más elegante y apta para seguir la tarde y noche en el chiringuito de moda es el bikini de crochet de Rocío Osorno, quien alargó el día en el chiringuito de moda de Ibiza y combinó su bikini negro y beige de crochet con un pantalón de pinza en negro. Aunque el bikini sea la opción predilecta por gran parte de las mujeres a la hora de tomar el sol, los bañadores son otra opción muy recurrente para muchas de nosotras, como ha sido el caso de Pilar Rubio y su bañador más clásico, atemporal y elegante en blanco y negro.

El día de ayer ya vimos a María Fernández-Rubíes lucir un bañador 'cut out' en tonos rosas que ha dejado a las redes sin palabras y que conjuntaba con sus sandalias cangrejeras en rosa, marcándose un 'total look' que sigue la tendencia más viral del momento, la tendencia 'Barbiecore'. A principios de verano deslumbraba Amelia Bono con un bañador de cuello halter y diseño metalizado de Zara, una prenda de baño que fácilmente podría ser usada como body para una ocasión más especial. Sin duda, los bañadores son perfectos para aquellas ocasiones en las que no tengamos que tomar el sol y, gracias a su diseño, podemos usarlos también como top y crear un sinfín de looks veraniegos. Pilar Rubio, quien está pasando unos días de vacaciones en el mar junto a su marido y sus hijos, posa en el día de hoy en redes muy feliz con su propuesta de bañador de una firma española que lleva muchos años en el mercado de escote en pico en negro con rayas en el pecho blancas, una bañador atemporal, clásico y muy elegante que, por más que pasen los años, podrá usar.

Bañador triangular, de Selmark Lingerie (51,07 €)

Se trata de un bañador cómodo, clásico y muy elegante que hace efecto tipazo.