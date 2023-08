Tamara Falcó se suma a la tendencia 'barbiecore' con el bikini que mejor sienta para pasar sus vacaciones en la Polinesia Francesa

Tamara Falcó no ha puesto todavía fin a sus vacaciones de verano, y es que, la Marquesa de Griñón está pasando unos días tranquilos, felices y muy emocionados junto a su marido, Íñigo Onieva en un paraje de ensueño, la Polinesia Francesa. Son muchas las fotos que suben a sus respectivos instagrams mostrándose de lo más sonrientes y muy tranquilos de pasar unos días de descanso frente al mar. Hace unos días deslumbraba Tamara Falcó con un vestido camisero, un posado junto a su marido en los que ambos no dejaban de sonreír, abrazados. El vestido en cuestión de estilo camisero es de una firma 'made in Spain' verde con estampado blanco y lila, una opción perfecta para pasar unos días de vacaciones en un lugar de mar. Se trata de un vestido muy versátil ya que, añadiéndole unas alpargatas de cuña o unas sandalias de tacón bajo, podremos conseguir un look perfecto para el día a día en la ciudad. Este vestido sigue mucho el estilo de Tamara Falcó, pero hay otros looks que hemos visto en redes sociales que podría usar la Marquesa de Griñón durante sus vacaciones en la Polinesia Francesa, como puede ser este vestido lencero de Carmen Lomana en un tono celeste pastel que favorece el tono bronceado de la piel. Otro vestido que sigue la sintonía de vacaciones en el mar es este vestido flúor de Paula Echevarría, un modelo semitransparente en tonos naranja y rosa con terminaciones de flecos, aportando ese extra de volumen. El día de ayer Tamara Falcó deslumbraba con un post en Instagram en el que nos conquistaba con un bikini rosa fucsia de tipo balconette -ideal para poder tomar el sol- y unas braguitas básicas.

La tendencia 'barbiecore' no solo se ha hecho con la mayoría de prendas que usamos en nuestro día a día, como el vestido mini y 'cut out' que María Pombo llevó hace unas semanas, sino que también se ha hecho con la moda de baño. Los bikinis y bañadores son un imprescindible en nuestra maleta de verano, y es que cada año surgen nuevas tendencias que prometen convertirse en virales, como por ejemplo los bikinis y bañadores 'cut out', que han arrasado en estos meses al tratarse de un diseño que realza la figura y la estiliza. María Fernández-Rubíes lo sabe y el día de ayer posaba con un bañador 'cut out' y muy 'barbiecore' durante sus vacaciones en familia en Conil, Cádiz. También su amiga y compañera de profesión María Pombo con un bikini de triángulo en rosa fucsia combinado con naranja, dos tonos que favorecen el tono bronceado de la piel. Siguiendo con la tendencia más icónica de estos últimos meses, Tamara Falcó nos mostraba en sus redes sociales un bikini rosado que ha conquistado a todas sus seguidoras. Se trata de un bikini muy clásico y básico perfecto para pasar una tarde al sol, ya que es un modelo ideal para que tu bronceado sea uniforme. Ella lo ha querido combinar con un pareo en el mismo tono, un look perfecto para pasar el día frente al mar.

Balconette bikini antibes, de Calzedonia (20,00€)

Balconette bikini Calzedonia

Braguita bikini, de Calzedonia (10,00€)

Braguita bikini Calzedonia

Un modelo de bikini muy en tendencia y perfecto para los últimos días de verano.