Las blusa con lazada más coquette de Carmen Lomana (y con toque español) es la que vamos a llevar a la oficina

Mientras seguimos de resaca de la alfombra roja de los Premios Oscar y los looks más españoles de Elsa Pataky y Manuela Vellés, ha llegado Carmen Lomana desde Madrid con un estilismo de esos con los que solo ella sabe ir a trabajar derrochando elegancia y buen gusto. Porque solo quedan 8 días para que empiece la primavera, pero la socialite ya se ha adelantado a ella con esta blusa verde con lazada y lunares, que además de ser tendencia tiene unas tonalidades perfectas para la llegada del buen tiempo. Carmen Lomanaes toda la elegancia, el estilo y la feminidad que podemos pedir a este inicio de marzo frío pero soleado en Madrid. Porque ella es elegancia extrema para todas las edades, inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad.Si el otro día Carmen Lomana ya nos dejaba claro que ella ama todo lo que tenga que ver con este estilo con una blusa verde con lazada y lunares rosas.

Un estilismo que Carmen Lomana ha elegido para ir a trabajar a 'Espejo Público' de Antena 3, y con el que nos ha enseñado a lucir este estilo 'coquette' que no dejamos de ver por redes sociales con un estilismo elegante con traje negro. Porque Carmen Lomana sabe de moda y sigue las tendencias, por eso no solo ha sacado del armario sus prendas y accesorios de estilo coquette, si no el traje negro que nunca falla en el armario de las mujeres que mejor visten para todas las ocasiones. Pero lejos de ser aburrido, nos ha mostrado como hacerlo mucho más primaveral y tendencia con este blusa verde con lazada. Lo que deja claro como combinar una misma prenda de día y de noche, con pequeños cambios. Pasarelas, street style y estilistas coinciden: lazos y lazadas estarán por todas partes este año 2024. El auge de la estética coquette que ha hecho que los peinados, la moda y hasta la decoración se llenen de este romántico detalle.