El look de jefaza de Ayuso es con la blusa blanca cruzada con lazada que hace cintura de avispa

La eterna camisa blanca que nunca falla en los looks de oficina y que es una oda a la elegancia. Esa misma es la que ha elegido Isabel Díaz Ayuso para volver este martes al trabajo justo antes del puente de mayo y de la celebración del 2 de mayo en Madrid. “En caso de duda, todo queda bien con una camisa blanca”, lo Victoria Beckham, y nosotras lo que diga a ella lo cumplimos a rajatabla. Por algo es una de las mujeres que marca la moda mundial en la actualidad. Esta pieza, la camisa de algodón de color blanco, es quizás la prenda más universal que todas las chicas y mujeres tenemos en nuestro armario, sea cual sea nuestro estilo. Por eso, Isabel Díaz Ayuso nos ha vuelto a demostrar que es perfecta para ir al trabajo, y ella le ha dado el toque más tendencia para esta primavera 2024 con los pantalones de traje de negro que nunca fallan en un look elegante. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que no entrarán en "el juego de la polarización" pero "sin achantarse un pelo" porque "todo lo que está pasando" en España es "gravísimo" y ha aseverado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el fango" que ha usado "esa estrategia durante años de la manera más dictatorial que existe".

Una camisa de Ayuso de lo más especial porque es wrap, o lo que es lo mismo, con lazada cruzada y de efecto cintura de avispa. Los vestidos cruzados o envolventes llevan siendo una constante en la moda desde que Diane Von Furstenberg los popularizara hace varias décadas. De hecho, tal fue el éxito de los mismos que Carolina de Mónaco eligió un vestido de este tipo para su segundo look de novia. A día de hoy, los vestidos cruzados están presentes cada primavera-verano sin excepción, pero Isabel Díaz Ayuso lo ha lucido en formato camisa. Su posición de imprescindible no es casual, y es que, más allá de su historia, el vestido cruzado supone un acierto estilístico y resulta de lo más favorecedor para todos los tipos de cuerpo.

Ayuso dice que se libra una "batalla por la libertad" y acusa a Lobato de ser "cómplice de lo que hace en La Moncloa" JESUS HELLIN/STUDIO MEDIA 19 Europa Press

Veremos si Isabel Díaz Ayuso se vuelve a dejar ver esta noche en el Mutua Madrid Open para ver a Rafa Nadal, o ya no la volvemos a ver hasta el 2 de mayo.