Esta es la firma de Bilbao que diseñará el vestido de novia de Tamara Falcó en su boda con Íñigo Onieva

Ya sabemos quién diseñará el vestido de novia de Tamara Falcó. La marquesa de Griñón lo acaba de desvelar en ¡Hola!, y al final, nada de Carolina Herrera como decía en su documental de Netflix, marca España y más concretamente de Bilbao. Porque según acabamos de conocer, la firma española, con sede en Bilbao, Sophie et Voilà es la escogida por Tamara Falcó por diseñar su vestido de novia. Si hace unos días, nos desvelaba en 'El Hormiguero' que aún no tenía pensado ni preparado su vestido de novia pero estaba tranquila porque decía que tenía tiempo de sobras en cinco meses para encontrarlo. Además, cuenta con la ayuda de su querido amigo, Juan Avellaneda. “No soy una de esas niñas que tienen su traje de novia desde los 13 años. No tengo que correr. Son cinco meses para hacerme un vestido de novia. Mi mejor amigo es Juan Avellaneda, él lo tiene mucho más pensado que yo”. Y estamos seguras que Isabel Preysler tendrá mucho que decir también sobre el vestido como vimos en su documental de Netflix. Pues al final, marca España y Sophie et Voilà. Y no os vamos a engañar, nos ha sorprendido la elección, porque esperábamos una firma mucho más clásica y de estilo princesa, pero no nos puede gustar más esta elección. Se nota que está la mano y el buen gusto de Juan Avellaneda, detrás. ¿Cuántos días quedan para el 8 de julio? Estamos deseando ver el vestido de novia de Tamara Falcó.

¿Cómo es la firma que diseñará el vestido de novia de Tamara Falcó? Sophie et Voilà es un fenómeno sin precedente cuyos diseños nupciales se han posicionado a la vanguardia de los vestidos de novia, haciendo gala de un estilo muy diferente, sencillo y moderno. Sofía Arribas tiene un don especial para crear novias de alta costura a base de siluetas sobrias y minimalistas que guardan coherencia a través de todas sus colecciones. Es por ello que está destinada a mujeres que buscan algo distinto. Sus creaciones se alejan tanto de los cánones más clásicos que tan solo les separa una delgada línea de la moda prêt-à-porter. Sofía Arribas se atrevió a dar el salto de la arquitectura a la moda nupcial en 2010; lo hizo poniendo en marcha la etiqueta Sophie et Voilà, de la que actualmente es directora creativa. Seis años después, se embarcó en la búsqueda de una media naranja empresarial que la acompañase en su viaje dedicado a la mujer. La encontró en una de sus clientas, Saioa Goitia, quien pasó a tomar las riendas como consejera delegada y con la que ha conseguido que sus diseños ‘made in Spain’ hayan dado la vuelta al mundo. Y ahora diseñarán el vestido de novia de Tamara Falcó.

Según ha explicado a ¡Hola!, Saioa Goitia, directora general de la marca: "Nos encanta Tamara porque además de ser un referente en moda, nos encaja como una mujer moderna con valores que identifican a la perfección a nuestra marca, es un lujo que nos haya escogido para hacer el vestido que será el más importante de toda su vida".