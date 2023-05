Casilda Finat, íntima de Tamara Falcó, se pronuncia sobre Íñigo Onieva: "Estar metido en la noche no te lleva a buen término"

Casilda Finat, íntima amiga de Tamara Falcó, ha opinado larga y tendidamente sobre qué le parece Íñigo Onieva para la marquesa de Griñón. La aristócrata y la hija de Isabel Preysler mantienen una relación de amistad desde hace muchos años y comparten el mismo círculo de amistades. Por eso su opinión cuenta y, en una de sus últimas intervenciones públicas, ha hablado largo y tendidamente sobre el prometido de la socialité. A escasos dos meses de la boda, Casilda Finat ha sido muy sincera sobre el empresario.

"Lo he conocido más y me cae fenomenal. Es muy buena persona", comenzaba diciendo la aristócrata sobre Onieva. "Me cae mucho mejor", ha desvelado, dejando entrever que antes no era de su agrado. Además, ha afirmado que cree en el perdón y la reinserción de las personas, después de que le fuese infiel a Tamara Falcó, y está muy segura de que es "muy buena persona". A la diseñadora le ha sorprendido para bien conocerle más en profundidad, y está feliz por su amiga. Casilda Finat lo tiene claro y sabe que "estar metido en la noche no te lleva a buen término", por eso, que el empresario haya renunciado a esa vida por la hija de Isabel Preysler, es buena señal de que ha aprendido la lección. "Eso dice mucho de él. Por lo menos tiene ganas de llevar una vida un poco más sana", ha confesado sobre el cambio que ha dado Onieva en estos últimos meses.

Tamara Falcó y sus amigas en Portugal Instagram

Tanto Tamara Falcó como su círculo han perdonado a Onieva su infidelidad y confían en que ha cambiado. En menos de dos meses, la pareja dará el 'sí quiero' en el 'El Rincón' y los nervios y emociones están ya a flor de piel. La marquesa de Griñón y el empresario han hecho este fin de semana un parón en los preparativos y se han ido de viaje con sus respectivos grupos de amigos para disfrutar de una escapada antes de afrontar la recta final. La hija de Isabel Preysler celebró en Portugal una inesperada despedida de soltera con visita a Fátima mientras que Onieva se desplazó al País Vasco para disfrutar de un fin de semana gastronómico.