Las botas de aguas son el calzado estrella en los días lluviosos y te enseñamos cómo combinarlas

Con el invierno a la vuelta de la esquina, comienzan las primeras -y tan esperadas- lluvias y con ellas, debemos de adaptar nuestros looks del día a día hacia unos más todoterreno, básicos y sencillos con los que mojarnos lo menos posible. Cada temporada surgen nuevas tendencias que podemos adoptar de cara a los días más lluviosos del año, como por ejemplo las chaquetas de tipo bombers, ya que, en la mayoría de las ocasiones, están diseñadas a partir de un tejido que resbala el agua, como por ejemplo esta chaqueta tipo bomber que Anna Padilla llevó durante su viaje a latinoamérica junto a su madre, Paz Padilla, creando un outfit perfecto y cómodo a partir de jeans, sneakers y camiseta básica. Sin embargo, no podemos olvidar que en nuestras tiendas favoritas siempre tienen chubasqueros largos y muy elegantes en colores neutros, con lo que nuestro outfit de oficina seguirá siendo igual de sofisticado y apto para ir al trabajo. En cuanto a los pantalones que escojamos los días de lluvia, hay que tener cierto cuidado, pues el tejido vaquero se pega mucho a la pierna con el agua y puede resultar un tanto incómodo, por lo que la opción perfecta sería llevar unos pantalones un tanto más anchos y en tejido de algodón -tipo pinza-. Ya que es algo complicado, muchas chicas e influencers de moda optan por llevar shorts o bermudas a la hora de vestirse de cara a los días más grises y lluviosos, ya que resulta algo más cómodo. Pero un outfit de lluvia no está completo sin unas buenas botas de agua.

En tiendas podemos encontrarlos de todos los estilos, ya sean altas o bajitas, así como en distintas tonalidades. Si tu estilo es mucho más sencillo y clásico, opta por lucir un outfit en tonos neutros y combina tus botas de agua negras o verde oliva con unos pantalones negros, así como un jersey de lana de cuello vuelto y un abrigo acolchado. Como toque final, puedes introducir un maxi bolso en algún tono más llamativo para darle color al look. Sin embargo, si en tu armario solo hay prendas originales, distintas y muy llamativas, puedes combinar tus botas de agua con unos jeans muy en tendencia, como son los pantalones plateados o dorados, y combínalo con otro tipo de prendas como un jersey o camisa romántica y un gorrito de lana. Sin duda, las botas de agua son un imprescindible durante el otoño e invierno y, dependiendo del estilo que tengamos y los accesorios que escojamos, podremos crear outfits muy divertidos y originales en aquellos días muy grises.

Botas de Agua 'Wellington', de Hunter (160 €)

Botas de agua Wellington Hunter

Botas de lluvia estilo Chelsea, de Hugo Boss (120,00 €)

Botas de lluvia estilo Chelsea Hugo Boss

Estos son dos modelos de botas de lluvia con las que crear un sinfín de looks.