Ana Milán confirma que las botas de agua Hunter son la mejor opción para los días lluviosos de Madrid

Ana Milán sabe muy bien que todo lo que ella lleve será un éxito y eso es lo que ha pasado con su último look en su perfil de Instagram. La actriz ha confirmado con su último post que los días grises de Madrid se llevan mejor con las botas de agua de confianza y que llevan todas las mujeres de bien de la capital. Ana Milán que es una de las mujeres más empoderadas de nuestro país ha decidido plantarle cara al tiempo y desafiar al invierno con las botas definitivas para que el agua no cale en nuestros pies. Además, ¿quién dijo que unas botas de agua no pueden ser la pieza clave en nuestro look? Que se lo digan a Ana Milán que ha elegido las clásicas botas de esta marca para pisar más fuerte que nunca.

Ana Milán elige las botas de agua clásicas Hunter en color verde para darle color a los días más grises de Madrid. Además de llenar de color la ciudad, nos ha confirmado que los clásicos siempre serán un éxito, ¿quién no tiene unas botas altas de agua Hunter en su armario? Son la mejor opción en los días de lluvia por los que atraviesa la ciudad. Sin duda, un look de invierno no podría completarse mejor que con estas botas. Ana Milán lo ha combinado con unos leggins metalizados y un jersey de lo más navideño y que estamos deseando fichar con los últimos descuentos del Black Friday.

Botas de lluvia, de Hunter (130€)

Botas clásicas lluvia FOTO: hunter

Este año no hay dudas, el jersey navideño de Ana Milán y las botas de agua Hunter son el aliado perfecto para pasar los días más frioleros y lluviosos de nuestra ciudad. Solo hay que inspirarse en la actriz para conseguir un look de mujer empoderada y con grandes dotes estilísticas.