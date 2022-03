Botas de agua practicas y estilosas para afrontar los días de lluvia

Parece que aunque la primavera dará comienzo en menos de una semana, el clima no acompañará este cambio de estación, y los día de sol y buen tiempo que todos esperamos para disfrutar de terrazas y de más actividades de ocio al aire libre serán sustituidos por lluvias y mal tiempo. Pero la moda tiene también un punto práctico mucho más allá de la fantasía, que busca darnos soluciones reales para cuando las necesitemos. Y uno de los sus inventos más prácticos son las botas para la lluvia.

También llamadas botas de agua, este calzado se ha asociado originalmente con el campo o las zonas rurales donde además de la lluvia el barro puede dificultar andar con cualquier otro tipo de zapato. Pero si bien antes se tenían como algo puntual, desde un tiempo a esta parte se han convertido en parte tan esencial de nuestro armario que ya son un accesorio de moda por derecho propio. Y las marcas se lo han aprendido a la perfección, ya que si hace unos años solo podíamos encontrar las famosas Hunter, esas botas engomadas de origen inglés generalmente por debajo de la rodilla que unía a todo tipo de celebridades, desde Kate Middleton en visitas oficiales, pasando por la Reina de Inglaterra, hasta a Kate Moss en el festival de Glastonbury. Tal ha sido su fama que la firma cuenta con dos Órdenes Reales de la monarquía británica.

Botas de agua de color caqui con elásticos laterales, de Bimba y Lola (52 euros)

Botas de agua de color caqui con elásticos laterales, de Bimba y Lola FOTO: Bimba y Lola

Botas de agua con logo y cordón ajustable, de Tommy Hilfiger (40 euros)

Botas de agua con logo y cordón ajustable, de Tommy Hilfiger FOTO: Tommy Hilfiger

Botas de agua de goma, de Calvin Klein (99,90 euros)

Botas de agua de goma, de Calvin Klein FOTO: Calvin Klein

Botas de agua con estampado floral, de Tom Joule (43,95 euros)

Botas de agua con estampado floral, de Tom Joule FOTO: Tom Joule

Botas de agua con calcetín largo, de Unisa (79,90 euros)

Botas de agua con calcetín largo, de Unisa FOTO: Unisa

Botas de agua acharoladas y bicolor, de Rieker (51,95 euros)

Botas de agua acharoladas y bicolor, de Rieker FOTO: Rieker

Pero el resto de firmas se han aprendido la lección, y la oferta hoy día es casi tan infinita como la de la gabardina. Así que como suponemos que las otras ya las conoces, hemos querido traerte una selección de botas de agua que van un paso más allá, además de ser algo más económicas, y que mezclan en una sola pieza moda y funcionalidad, creando bonitos diseños que no solo siguen las tendencias, si no que además se convertirán en una parte tan importante de tu look que elegirás el resto de prendas en función de ellas.