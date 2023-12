Las botas altas de ante y tacón de los años 70 vuelven pisando fuerte este invierno 2024

El tejido de ante se posiciona como uno de los más usados en los últimos años. En nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango o Massimo Dutti ya hemos podido ver este tejido en un sinfín de prendas, desde chaqueta de ante hasta las mini faldas que todas las usamos hace 5 años, pues todas las amantes de la moda teníamos en nuestro armario esta falda y la combinábamos con botas altas y jersey de lana. Sin embargo, las botas altas se han hecho un hueco en nuestro armario este año, y es que se trata de un calzado que lo está usando muchas mujeres, desde la Reina Letizia con maxi botas negras de cuero que combinaba con un vestido gris de una marca hecha en España hasta Isabel Díaz Ayuso con sus botas maxi negras que lucía junto a un 'total look' negro para los Premios LO40Muic Awards. No debemos olvidarnos de las influencer 50+ como Pilar de Arce con maxi botas altas burdeos con falda midi de cuadros en tejido de lana, un look muy clásico y atemporal que podemos llevar para ocasiones más especiales esta Navidad. Sin embargo, las maxi botas esta temporada serán en tejido de ante, un tejido muy invernal y sofisticado capaz de elevar cualquier look. Se trata de un calzado directamente sacado de los 70, un calzado de tacón y bota alta. Nuestras influencers y celebrities saben que este tejido está cobrando cierta relevancia y se han hecho con botas de ante para crear sus looks más icónicos, quienes los combinan con mini falda y chaqueta.

¿Cómo llevar las botas altas en tejido de ante? Si quieres usar unas botas altas en tejido de ante para el día a día, puedes optar por lucirlas junto con unos pantalones vaqueros y una camisa de cuello bobo y encima un jersey de lana dejado entrever el cuello de la camisa, así como los puños. Como toque final, un abrigo de paño en color camel y un maxi bolso. Sin embargo, si lo que prefieres es un look más elegante y sofisticado usando unas botas altas de ante, puedes combinar tus botas con un conjunto de mini falda y chaqueta crop. Como se puede apreciar, estas botas admiten un sinfín de combinaciones y se adaptan a todo tipo de estilos, siempre siendo el protagonista del look. Sin más que añadir, te enseñamos algunos de los modelos de botas altas de ante que puedes encontrar actualmente en tiendas.

Bota alta serraje tacón, de Zara (79,95 euros)

Bota alta serraje Zara

Bota alta elástica tacón, de Zara (39,95 euros)

Bota elástica tacón Zara

Botas serraje tacón, de Mango (89,99 euros)

Botas serraje tacón Mango

Bota tacón piel slouchy, de Stradivarius (79,99 euros)

Bota tacón piel Stradivarius

Estos son algunos modelos de botas de ante altas que puedes encontrar actualmente en tiendas.