La falda midi de cuadros con maxi botas será el look estrella este invierno y así nos lo demuestra Pilar de Arce

Con la nueva colección de otoño e invierno en tiendas, hemos detectado qué prendas y estilos serán tendencia, y es que, más allá de las prendas básicas que forman parte de nuestro armario y con las que podemos crear un sinfín de looks diferentes, como por ejemplo los abrigos de paño, los jerséis de lana y las faldas midi, hemos detectado otras que querrás tener para ir a la última este invierno. Hablamos, por ejemplo, de las chaquetas de cuero, las botas biker o las mini faldas de tablas. Todas estas prendas tienen un hilo en común, y es que, todas ellas forman parte del estilo que promete arrasar esta temporada, el estilo 'punkcore'. ¿En qué consiste este estilo? Es el estilo propio los rockeros, las prendas de cuero, las botas militares y, como no, el tejido tartán, del cual no nos podemos olvidar. En este sentido, puede que este tejido sea algo llamativo para ti, pero no te preocupes, pues nuestras tiendas favoritas ya han lanzado sus propuestas más cálidas y clásicas en este estampado. Pilar de Arce es, sin lugar a dudas, una de nuestras influencers 50+ más icónicas del panorama español y ella ya se ha hecho con una falda midi de estampado tartán en tonos grisáceos.

¿Cómo ha combinado Pilar de Arce esta falda de cuadros? Ella, que tiene un estilo muy sencillo, clásico y elegante, lo ha combinado con un básico jersey de cuello vuelto en un tono neutro, dejando todo el protagonismo a la falda. Además, como toque final, ha añadido unas maxi botas de gran tacón en cuero negro, un calzado que este fin de semana ha arrasado, pues Isabel Díaz Ayuso llevaba sus maxi botas negras junto a una chaqueta cuero y pitillos negros para LOS40 Music Awards y la Reina Letizia lucía sus botas altas con un clásico vestido gris muy favorecedor para el Festival 'Ópera Prima'.Pilar de Arce, como era de esperar, nos ha dado esta idea tan elegante para cualquier fin de semana de otoño e invierno. Para combatir el frío de noviembre y las bajas temperaturas, podríamos llevar un abrigo largo de paño de corte masculino en negro o grisáceo y un bolso pequeño. Se trata, por tanto, de un look perfecto para aquellas amantes de la moda cuyo estilo sea elegante, sencillo y muy sofisticado, como es el caso de Pilar de Arce.

Falda midi cuadros pequeños gris, de 2uves (29,95 €)

Falda midi cuadros pequeños 2uves

Las faldas midi son tendencia y, el estampado de cuadros tipo tartán es un imprescindible este otoño e invierno.