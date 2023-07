9 sandalias de Primark, Parfois y Lefties con plataforma, cómodas y favorecedoras con las que elevar tus looks de invitada

No hace falta que repitamos ni que el verano es la época por excelencia de los eventos ni que esta temporada las tendencias en calzado están arrasando por encima de todas las cosas. Que si las sandalias metalizadas, que silas denim, como las de la colección de María Fernández-Rubíes por Genuinsque tiene Violeta Mangriñan y que nos han obsesionado más que sus botas cowboy, que si las sandalias de esparto... Sin embargo, independientemente de su forma, su altura, su color y su acabado, las sandalias con plataforma, como estas tan ideales que Marta Pombo llevó al bautizo de su hija Matilda (y que su hermana María le copió para convertirse en la madrina de la pequeña ylucir un look premamá ideal) no pasan de moda. Una sandalia con plataforma es un zapato atemporal, en función de su modelo (obviamente), con el que estilizar cualquier look, aportándole altura, elegancia, estilo y un toque de clase.

Existen tantas sandalias metalizadas como ideas se nos puedan ocurrir. Sin embargo, hemos hecho una selección de las más originales de Lefties, Primark y Parfois para que puedas completar tus looks de invitada esta temporada. Por una parte, una sandalia metalizada con plataforma, en dorado o plateado, es ideal para aportar luz a cualquier estilismo y combina a la perfección con una falda midi, un vestido largo o un pantalón. Además, si la sandalia tiene tiras para atar en la pierna, podemos ajustarla por encima de un pantalón, creando un efecto súper original y trendy con el que no pasaremos desapercibidas. Si preferimos la discreción y optar por una opción más clásica, una sandalia nude o de color negro siempre será un acierto seguro: sencilla y elegante. Por otro lado, si hablamos de colores, una sandalia naranja nos aportará el toque vitamina al estilismo (y combina con todos los colores que se nos puedan ocurrir) y una rosa, evidentemente, hará quela tendencia del Barbiecore caiga rendida ante nuestros pies, aportando un toque dulce al outfit. Por último, siendo un poco más originales, un zueco con plataforma ayudará a estilizar unlook más rústico y combina muy bien con prendas de lino. Además, una sandalia tipo mule nos ayudará a ir súper cómodas y estilizadas sin necesidad de subirnos en una plataforma de vértigo.

Sandalia tacón plataforma, de Parfois (35,99€)

Sandalia tacón plataforma Parfois

Zapatos destalonados con plataforma y estampado de cachemira, de Primark (20€)

Zapatos destalonados con plataforma y estampado de cachemira Primark

Sandalia tacón atada, de Lefties (12,99€)

Sandalia tacón atada Lefites

Sandalia tacón plataforma, de Parfois (17,99€)

Sandalia tacón plataforma Parfois

Sandalia tacón plataforma, de Lefties (12,99€)

Sandalia tacón atada Lefties

Mule tacón charol, de Parfois (12,99€)

Mule tacón charol Parfois

Sandalia tacón atada, de Lefties (12,99€)

Sandalia tacón atada Lefties

Sandalia tacón plataforma, de Parfois (35,99€)

Sandalia tacón plataforma Parfois

Sea como sea, este verano no te quedes sin unas sandalias de plataforma con las que combinar tus looks de invitada más especiales.