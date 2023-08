Paula Echevarría se va al concierto de Manuel Turizo en Fuengirola con el vestido de Charo Ruiz más especial del verano

No sabemos que les pasa a nuestras famosas preferidas con Ibiza cuando llega el verano. Tiempo es lo que les falta para irse corriendo a la isla y disfrutar de unos días de sol, playa y relax, como han hecho Aitana y Sebastián Yatra, y como lleva todo el verano haciendoVictoria Federica. La royal se desplazaba ayer hasta Marbella para acudir a la inauguración de un restaurante, con un vestido de Charo Ruiz que ya había llevado su tía, la Reina Letizia, durante sus vacaciones en Mallorca en 2020. Tal es la afición por la moda ibicenca de las celebrities que, hasta las que todavía no han pasado unos días en la isla, como Paula Echevarría (que al igual que Amelia Bono, ha optado por Marbella), no pueden resistirse a ella. La actriz acudía ayer a un concierto de Manuel Turizo junto a su hija Daniella y su pareja, Miguel Torres, en el Marenostrum de Fuengirola, promoviendo el turismo andaluz.

Para una ocasión tan especial, Paula Echevarría escogía un vestido de las rebajas de Charo Ruiz Ibiza. Se trata del vestido Melia Long Dress en color blanco (aunque también está disponible en negro), una prenda confeccionada en gasa de algodón como un modelo largo súper favorecedor, con cuerpo de tirantes finos, con escote en forma de corazón decorado con un ribete de encaje muy sutil, cintura fruncida y falda holgadita, diseñada con volantes escalonados. La artista decidió completar su look con un bolsito en color mostaza y aportarle un toque de sofisticación con unos pendientes de Chanel, con los que ya la hemos visto en otras ocasiones.

Un estilismo muy especial, que no deja a nadie indiferente y que demuestra que, para las famosas, verano es sinónimo de moda ibicenca (o de desconexión máxima disfrutando de unas vacaciones en la isla balear).