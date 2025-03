Los botines de flecos de Carmen Lomana que elevan a boho hasta el look más clásico

Carmen Lomana es nuestra inspiración diaria para ir al trabajo a cualquier edad, y esta mañana nos lo ha vuelto a demostrar para ir a la radio y a la televisión. Para esta mañana donde el sol ha vuelto a ser protagonista del cielo de Madrid después de un mes, la colaboradora ha optado por un jersey negro de cuello alto, pantalón sastre en un tono más gris, y el toque de estilo con los complementos: botines negros de flecos y bufanda de pelo con estampado de leopardo.

Porque solo ella puede combinar esta dos tendencias con máxima elegancia a cualquier edad. Lejos de irse, el estampado de leopardo seguirá en lo más alto este otoño, así lo auguran las pasarelas de Dior, Isabel Marant o Zimmermann. Así que si nos hemos comprado alguna prenda de leopardo, tranquilas porque las vamos a amortizar. El print animal más eterno y reconocible se ha convertido en la gran tendencia de 2025, y Carmen Lomana lo tiene claro. El estampado de leopardo ha vuelto pisando fuerte después de ser una de las grandes insignias de Dolce & Gabbana.

Los botines de flecos más bohemios de Lomana

Los flecos vuelven a marcar tendencia en 2025: inspiración de los años 20 y 70, colores icónicos y cómo incorporarlos en tu armario con los mejores diseños de la temporada. Y Carmen Lomana me ha hecho acordarme de las botas negras con flecos que tengo en mi vestidor olvidadas, y que pueden hacerme el look hasta con un pantalón de traje como ha hecho ella este martes. Los flecos vuelven a ser protagonistas en las colecciones de moda para 2025, demostrando que su encanto no pasa de moda. Este icónico detalle, asociado tanto al glamour de los años 20 como al espíritu bohemio y libertario de los años 70, regresa para dar movimiento y dinamismo a nuestras prendas favoritas.

No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Y Carmen Lomana lo ha combinado con esta bufanda de pelo.