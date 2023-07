Un caftán como el de Amelia Bono es todo lo que necesitamos en nuestra maleta estas vacaciones

Un día más nos ha enamorado con su estilismo. Amelia Bono no para de crearnos necesidades con absolutamente todo lo que se pone. Ayer lo hacía con el vestido más salvaje de sus vacaciones, que completó con infinidad de complementos dorados y ahora lo ha hecho con un caftán del que nos hemos enamorado. Pero no solo ha sido el fin de semana, desde que está de vacaciones, Amelia Bono no para de deleitarnos con sus look. Esta semana, la mujer de Manuel Martos ya nos había conquistado con el short tie dye que parece una falda y combina con bañador, conla falda midi de las rebajas de Zara que necesitamos para crear los mejores looks boho, con la faldamade in Spain más corta que necesitan todas las chicas bajitas y con las bailarinas de crochet con las que combinó sus shorts más cortos. En esta ocasión, ha vuelto a optar por ese original calzado, en otro color, para crear ellook más casual.

Amelia Bono se ha decantado por un catán de la firma Ola sin H. Se trata del modelo Suasalito Coral, un prenda con corte largo y holgado, escote en V y manga corta fluida. Está decorado con rombos en tonos naranjas y es una opción súper favorecedora que, aunque Amelia Bono lleva sueltecito, se puede completar con un cinturón para potenciar la cintura, al más puro estilo de las influencers 50+. Es una prenda ideal que no puede faltar en tu maleta estas vacaciones, muy versátil e ideal tanto para ir a la playa con tu bañador preferido como para combinar con unas cuñas y acudir a una cita nocturna este verano.

Amelia Bono @ameliabono

Caftán Suasalito coral, de Ola sin H (46,95€)

Sea como sea, esta temporada no puedes quedarte sin un caftán como el de Amelia Bono para crear tus looks casuales más fresquitos que, si combinas complementos dorados, aportarás luz y un toque de sofisticación.