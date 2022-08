Carmen Lomana disfruta con elegancia de los últimos días de vacaciones con el caftán corto de efecto bronceado y piernas infinitas

Último día de agosto pero Carmen Lomana no se resiste a seguir dejándonos looks veraniegos de esos que nos son de inspiración hasta el último rayo de sol. Y esta vez, nuestra socialité favorita lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram con una fotografía de lo más inspiradora al borde de la piscina disfrutando como ella solo sabe del verano pero sin perder ni un ápice de su elegancia natural. Porque solo Carmen Lomana puede ser la más elegante hasta en una piscina. Y esta vez lo ha hecho con un caftán de rayas corto de esos que te resalta el bronceado hasta el último momento del verano y que además hace efecto piernas infinitas que tanto nos gusta para las mujeres de 60 años.

Así normal que no quiera volver a Madrid, nosotras nos apuntábamos ahora mismo a ese súper desayuno de nuestra querida Carmen Lomana. Pero es que como ella no hay dos. Y solo nuestra socialité favorita puede derrochar tanto estilo con este último look de agosto con un vestido boho de lo más romántico para resaltar su bronceado marbellí y el complemento estrella del verano que ella ha elevado a elegancia pura: el pañuelo en la cabeza o con un caftán corto como el de hoy.

Pero poco se habla de esta maravilla de último caftán de agosto con el que nos ha sorprendido Carmen Lomana, porque no puede ser más romántico y boho a la vez. Un vestido que nos parece perfecto para seguir llevando por las calles de Madrid con botas cowboy y una chaqueta vaquera para darle ese toque más slow y ya pensando en el otoño que tanto nos gusta. Aunque eso sí, no os vamos a negar que estamos deseando que Carmen Lomana vuelva a pisar las calles de Madrid para que nos deje todos esos looks de chica de septiembre que tanto nos gustan a nosotras y que ella siempre luce a las mil maravillas.