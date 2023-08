El calzado más amado de ‘Sexo en Nueva York’ está de vuelta y encontrarás los zapatos joya en Zara y Mango

Todas las amantes de la moda nos inspiramos en ciertas películas, otras influencers o celebrities o en series a la hora de crear nuestros looks en el día a día, además ayudarnos a encaminar y encontrar nuestro estilo a la hora de vestir. Si bien la estética dosmilera propia de la película 'Barbie' está arrasando en nuestro país desde hace un año, también lo hace la tendencia ‘Mermaidcore’ que surgió a partir del estreno de ‘La Sirenita’. Sin embargo, aunque estas son dos películas que nos acompañan desde nuestra infancia o juventud, actualmente son muchas las series o películas que nos pueden llegar a inspirar en la manera de vestirnos, ya sea para ocasiones más especiales como en nuestro día a día. Ya lo vimos cuando se estrenó la serie ‘Valeria’ en mayo, dejándonos unos looks de lo más icónicos, originales y muy llamativos que todas quisimos adoptar en nuestro grupo de amigas, y es que cada una tiene un estilo diferente con los que nos podemos sentir identificados dentro del nuestro. Otra serie que causó mucho revuelo y que gustó tanto al estar ambientada en París es, sin lugar a dudas, ‘Emily in Paris’, dejándonos tendencias tanto de maquillaje con las ‘pinky cheeks’ como en moda. Pero, sin lugar a dudas, la serie de nuestras vidas es y siempre será ‘Sexo en Nueva York’ y ahora podemos encontrar los clásicos tacones joya que llevaban este icónico y alocado grupo de amigas en Zara y Mango.

Como todas sabemos, en moda ‘todo vuelve’ y es que, si hace unas semanas se estrenaba la segunda temporada de ‘And just like that’, la precuela de ‘Sexo en Nueva York’, nuestras tiendas favoritas se han hecho eco de ello y han lanzado en su colección de calzado sus propuestas de tacones joya inspirados en este grupo de amigas tan icónico en la ciudad de Nueva York. Este invierno ya vimos unos stilettos en tejido vaquero con detalles joya, ya que el denim está muy de moda -nunca dejó de estarlo-, pero jamás habíamos visto un calzado denim, lo que causó mucha expectación entre las amantes de la moda, quienes crearon un sinfín de looks de lo más icónicos a partir de ellos. Se trata de un calzado con tacón medio, de vinilo y, lo que los caracteriza son la joya plata en la puntera, unos tacones de lo más sofisticados, elegantes y atemporales que podrás usar para aquellos eventos especiales que requieran un look de gala. Sin embargo, también puedes usarlo para una noche con amigas y combinarlo con un ‘total look negro’ y accesorios muy discretos, dejando así todo el protagonismo al calzado, el cual no pasará desapercibido y será el centro de todas las miradas. Sin más, te enseñamos los tacones joya que puedes encontrar en la nueva colección de Zara y Mango.

Zapato tacón vinilo adorno, de Zara (49,95€)

Zapato tacón vinilo Zara

Sandalia tacón vinilo brillos, de Zara (39,95€)

Sandalia tacón vinilo brillos Zara

Zapato destalonado denim hebilla, de Zara (39,95€)

Zapato destalonado denim Zara

Zapato strass hebilla, de Mango (49,99 €)

Zapato strass hebilla Mango

Estas son algunas propuestas de tacones joya que puedes encontrar actualmente en Zara y Mango, así que hazte ellas para ir en tendencia y, lo mejor, poder recrear con tus prendas los looks más icónicos de la serie 'Sexo en Nueva York'.