La camisa que no dejarás de usar este otoño la tiene Marta Pombo y la combina con jeans para sus looks más relajados

Para todas aquellas chicas amantes de la moda que están pasando unos días relajados en su ciudad, en una casa rural o de escapada romántica en los hoteles más icónicos de nuestro país, puede que no estén al tanto de todas las prendas que nuestras celebrities e influencers están mostrando en sus redes sociales, como por ejemplo el vestido joya rosa de Rocío Osorno, una pieza atemporal de fondo de armario ideal con las que crear looksde invitada de cara a bodas u ocasiones más especiales, o este otro vestido amarillo de Nieves Álvarez, un vestido midi de gran escote y atado al cuello perfecto para una fiesta de noche en la que el 'dress code' sea muy elevado. Puede que todas estas chicas que estén desconectando no estén al tanto de estos looks de infarto, pero quizá sí les interese las prendas más cómodas, versátiles y sencillas que sí están luciendo nuestras influencers favoritas durante sus vacaciones de puente en algún lugar de ensueño de España. Fue el caso, por ejemplo, de Anna Padilla y su bomber de Zara, una pieza de fondo de armario que está muy en tendencia y que ella combina con camiseta básica y jeans desgastados, o, por ejemplo, Marta Pombo, quien apuesta en su día a día por prendas muy casuales con las que estar muy cómoda. Marta Pombo, en el día de ayer, apostaba por una camisa en tejido denim de estampado étnico en naranja, un estampado grande de corte oversize que ha enamorado a muchas chicas que tienen un estilo parecido.

Marta Pombo luce perfecta con cada look que sube en sus redes sociales, y es que, pese a que sea la reina de los looks de invitada, como por ejemplo este vestido de lino que Marta Pombo lucía para una boda en tono verde lima y de corte 'cut out' con una gran pamela de mimbre, para su día a día apuesta por prendas básicas que forman, en su conjunto, el llamado 'armario cápsula' que todas deberíamos tener. Son prendas atemporales, sencillas y elegantes con las que podemos crear un sinfín de looks, como las camisas, jeans y sneakers. En este sentido, Marta Pombo es una gran amante de las prendas sencillas, por lo que en esta ocasión ha apostado por unos jeans desgastados y una camisa oversize en tejido denim y estampado étnico en tonos naranjas que se convierte en la joya de la corona. Sin más, un acierto absoluto de cara a aquellos días relajados de espada rural.

Camisa denim étnica, de Michonet (115,00 €)

Camisa denim étnica Michonet

Esta camisa promete ser un imprescindible en el armario de muchas de las chicas amantes de la moda y seguidoras de Marta Pombo.