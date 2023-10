Rocío Osorno nos conquista con un vestido rosa joya de Zara ideal para una ocasión especial

Rocío Osorno es, sin lugar a dudas, una de las influencers más icónicas de nuestro país. Luce espectacular con cada look que enseña en sus redes sociales, y es que se ha convertido en una inspiración para muchas chicas amantes de la moda que buscan en ella una referencia a la hora de vestir tanto para el día a día como para ocasiones especiales. La influencer tiene un estilo muy sencillo, básico y cómodo pero con un toque muy elegante y en tendencia que la caracteriza, como por ejemplo este vestido negro que Rocío Osorno escogía para un día de recados, un modelo atemporal y todoterreno muy barato de Zara que ella combinó con unas bailarinas y un bolso en el mismo tono pero que, si queremos darle un toque de color, podemos usar un bolso en tonos más vivos como naranja o rojo. Sin embargo, y pese a que Rocío Osorno sea una gran influencia en cuanto a moda del día a día se refiere, no podemos obviar que es la estrella de los looks de invitada, pues son muchas las ocasiones en las que muestra en sus redes sociales propuestas low cost de vestidos de invitada que abarcan desde los más sencillos hasta los más sofisticados. En esta ocasión, nos enseña un vestido rosa con joyas a lo largo del mismo de tirantes de Zara, un vestido destinado a bodas y ocasiones muy especiales, ya que se trata de una prenda muy especial.

Rocío Osorno nos ha enseñado a lo largo de estos meses numerosos looks de invitada, como por ejemplo este vestido mini lila de volantes que Rocío Osorno nos enseñaba en sus redes sociales y que combinaba con unos maxi pendientes -el accesorio estrella este otoño- y sandalias doradas, hasta el vestido de su firma Rocío Osorno que lucía para una boda muy especial, en tono blanco y azul marino, de corte midi y con detalles de flores en colores muy vivos. Sea como sea, Rocío Osorno está al tanto de todos los posibles vestidos de invitada que nuestras tiendas favoritas lanzan al mercado, como fue ayer, en el que acudía a un evento con el vestido de Zara rosa que promete convertirse en un imprescindible en las bodas de otoño, ya que los motivos joya están muy en tendencia y lo hace muy especial. Se trata de un vestido largo de tela fluida y escote muy pronunciado de tirantes cuyo detalle reside en las joyas dispersas por toda la prenda. Ella lo ha combinado con unas sandalias de tiras dorada, así como un bolso de tipo clutch en un color frambuesa y unos pendientes muy sutiles en dorado. Sin más, se trata de un acierto seguro.

Vestido largo joyas, de Zara (89,95€)

Rocío Osorno luce espectacular con este vestido de la nueva colección de Zara.