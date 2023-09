Marta Pombo ha agotado el vestido negro de estampado floral de Urban Outfitters, un modelo ideal para este otoño

Marta Pombo está disfrutando de unos días de relax y mucha fiesta con sus amigas y hermanas, y es que, aprovechando que está celebrando su despedida de soltera, su grupo nos está dejando looks de lo más veraniegos, dándonos cierta nostalgia por un verano que se fue hace unos días. Se les nota muy felices y con ganas de pasárselo bien, y es que María Pombo hace unos días nos deleitaba con una prenda que ha estado muy en tendencia este verano, y es que los pantalones de crochet como los de María Pombo han sido un imprescindible en nuestro armario y ella lo ha combinado con un crop top azul marino. No es de extrañar que durante las tardes todas han lucido los bikinis y bañadores más icónicos de este verano 2023, y es que, por ejemplo, este bikini de triángulo que María Pombo nos mostraba este agosto no ha dejado indiferente a nadie y es que sigue la tendencia 'barbiecore', la más viralizada. Sin embargo, para las noches, todas han optado por lucir vestidos, como el vestido negro que llevaba la pequeña de las Pombo, un icónico 'little black dress', o este vestido blanco que María Fernández-Rubíes nos mostraba ayer en sus redes sociales, un modelo de estilo 'preppy' ajustado en la cintura y con mucho vuelo en la falda. Acompañado de botas cowboy, Marta Pombo, y la protagonista del viaje, le copiaba el calzado a la tocaya de su hermana, quien lucía sus botas negras junto con un vestido de estampado floral negro de Urban Outfiters, consiguiendo agotarlo en tan solo unas horas.

Se trata de un vestido mini de tirantes, cuello de pico y falda de vuelo, creando un efecto visual muy bonito y aportando mucha fluidez al look. Con estampado floral tanto de rosas rojas como otras rosadas que nos evocan a los cerezos en flor propios de Japón, este vestido es perfecto para las primeras noches de la nueva estación que entra. Ella lo ha combinado con botas muy altas negras de estilo cowboy y bolso mini también en el mismo tono pero, si queremos crear un outfit mucho más elegante, podemos combinar este vestido con unas sandalias de tacón de tiras negras o doradas y una bombonera de seda. Pese a que este modelo mini le sienta fenomenal, la influencer prefiere lucir vestidos de corte midi, y son muchas las veces que la hemos visto con esta prenda en dicho corte, como por ejemplo este vestido midi que Marta Pombo lucía para unas fiestas de pueblo, un modelo de cuadros vichy verde y con mini volantes. Para esta ocasión, y siendo unas vacaciones muy importantes para ella, este vestido era la opción perfecta.

Marta Pombo con vestido de Urban Outfiters @mpombor

Naomi floral mesh mini vestido, de Urban Outfiters

Naomi floral mesh vestido Urban Outfiters

Un vestido muy otoñal ideal para comenzar la temporada vistiendo en tendencia.