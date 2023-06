La camiseta estilo polo será la prenda estrella de este verano y las puedes encontrar en Zara y Mango

Llega una nueva estación del año y con ella la nueva colección de moda y accesorios en nuestras tiendas favoritas como Zara y Mango. Si echamos un vistazo a sus webs o en tiendas físicas, nos damos cuenta de que el color y los contrastes se hacen con todo tipo de prendas, creando combinaciones de lo más arriesgadas y diferentes, siendo sobre todo los colores vivos los que más se llevan, como las el estilo 'Barbie Core', prendas rosas, como este bikini que lució Rocío Osorno hace unos meses, un imprescindible en nuestra maleta de viaje este verano. Igualmente, el crochet y las prendas de hilo son un must, no puede faltar en nuestro armario y es que, además de ser fresquita, aporta textura y mucha luz al look, ya que en tiendas los podemos encontrar desde los más clásicos en beige hasta los más icónicos a todo color, como este total look de crochet de Carmen Lomana compuesto por un short y camiseta, en el que combina el beige con todo tipo de colores. Esta temporada se llevan mucho las camisetas de estilo polo de un sinfín de colores, una prenda de crochet que su cuello nos recuerda a los típicos polos que usábamos de pequeñas.

Se trata de una prenda de lo más versátil y sencilla y es que ya nuestras influencers favoritas lo han lucido a través de sus redes sociales, como ha sido el caso de Alba Díaz y su total look de crochet en verde compuesto por una camiseta de estilo polo junto con unos pantalones largos, o la camiseta de estilo polo de Sassa de Osma en tono terracota que combinó con unos vaqueros de estilo ‘slouchy’, creando un look de lo más sencillo, elegante y muy versátil. Este tipo de prenda admite un sinfín de combinaciones y podemos usarlas tanto para el día a día con unos vaqueros y unas sandalias planas como para ocasiones más especiales con una falda midi satinada y unas sandalias de tacón, creando así un outfit de lo más original, llamativo y muy estiloso. Sin más dilación, te enseñamos las camisetas de estilo polo que puedes encontrar actualmente en Zara y Mango.

Jersey polo punto crochet limited edition, de Zara (49,95€)

Top punto crochet, de Zara (39,95€)

Polo punto calado, de Mango (49,99 €)

Jersey punto calado, de Mango (25,99 €)

Jersey estilo polo, de Mango (35,99 €)

Polo punto Jacquard flores, de Zara (22,95€)

Jersey punto polo, de Zara (25,95€)

Esta prenda tan colorida es un must en nuestro armario para este verano, así que hazte con la que vaya más acorde a tu estilo para arrasar este verano.