Rocío Osorno rompe Instagram (y el stock de Inditex) con este vestido midi de volantes de Zara que no va a llegar a rebajas

Quedan 2 días para verano, y Rocío Osorno lo tiene claro Menorca al más puro estilo anuncio de Estrella Damm. Y no solo por las horas en la playa, piscina y paseos infinitos, si no también por este vestido de Zara con volantes de lo más sexy, cut out y con la espalda abierta con el que acaba de romper Instagram y todo el stock de Zara. Porque ha sido subirlo Rocío Osorno y colgar el cartel de 'coming soon' en casi todas las tallas. Aunque la buena noticia es que en tienda aún está disponible, eso sí, ya os decimos que a las rebajas de verano de Zara que empiezan este miércoles no llega. Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer, y mientras pensamos en el vestido de Carmen Lomana o Ayuso, ella ha roto Instagram con este maravilloso vestido de Zara. Y esta vez lo ha hecho desde su viaje a Menorca con este precioso vestido de nuevo colección de Zara con volantes que han inundado las nuevas temporadas de todas nuestras tiendas low cost favoritas, y sandalias doradas de Mango que siempre son un acierto para todas las invitadas perfectas.

Vestidos, faldas y blusas, un híbrido entre volante y fleco se ha adueñado de la moda esta primavera, dibujándose ya como una de las tendencias más importantes a las que seguir la pista. Y Rocío Osorno, como buena diseñadora de moda e influencer ha metido este vestido de Zara con volantes en su maleta de viaje a Menorca, además con un tono lila que resalta el bronceado. Porque si ayer vivíamos en bucle con los estilismos más tendencia de Shakira en la Fórmula 1, Tamara Falcó en su nueva despedida de soltera o Paula Echevarría con vestido de crochet, hoy nos acabamos de enamorar del vestido de volantes y las sandalias doradas de Mango.

Rocío Osorno con vestido de Zara. @rocioosorno

Vestido midi volantes, de Zara (49,95 euros)

Vestido midi volantes. Zara

Un vestido midi que como ha demostrado Rocío Osorno es perfecto para todas las noches de verano que tenemos por delante, y también para llevar de día con un estilismo más casual.