8 faldas midi de Mango y Zara que vamos a meter en la maleta de vacaciones

Abre de par en par tu armario para ir haciendo hueco, a las siguientes faldas midi de Mango y Zara que hemos seleccionado. Con este calor tan intenso, necesitamos ropa ligera, de colores claros y con estilo, por ese motivo, nos hemos puesto a buscar 8 faldas midi en nuestras marcas favoritas. Este tipo de prenda, es un básico en las celebrities, el mejor ejemplo es Carmen Lomana y la falda midi de lunares que sirve para ser elegante de lunes a domingo. Tanto por este motivo, como por ser un diseño que arregla cualquier look y añade un toque elegante, sin darte cuenta, te hará comprar las siguientes 8 faldas midi que hemos localizado. Toda mujer del planeta, tiene en su armario, una falda, da igual que diseño sea, pero si tienes que renovar tus diseños midi, no pierdas detalle.

Dentro de poco, acaban las segundas rebajas y es la ocasión ideal para ver novedades, y hacer una limpieza de armario. Si ya tienes el vestido lazo que enamoró al momento a Amelia Bono, ahora toca el turno a las faldas midi que te harán sentir nuevos sentimientos. Te aseguramos que son diseños que son suficientes para un look de 10 y triunfar.

8 FALDA MIDI DE MANGO Y ZARA

FALDA MIDI ABALORIOS CON LINO (29,95€)

Falda midi rosa de tiro alto. FOTO: Zara

FALDA MIDI SATINADA (22,99 €)

Falda midi con diseño evasé. FOTO: Mango

FALDA MIDI ESTAMPADO FLORAL (35,95€)

Falda midi estampada en blanco y negro. FOTO: Zara

FALDA FLUIDA ESTAMPADA (22,99 €)

Falda fluida con diseño recto. FOTO: Mango

FALDA SATINA PLISADA (29,95€)

Falda blanca plisada con movimiento. FOTO: Zara

FALDA ESTAMPADA NUDO (19,99 €)

Falda midi con nudo. FOTO: Mango

FALDA CROCHET RECTA (19,99€)

Falda midi de crochet. FOTO: Zara

FALDA CRUZADA PUNTO (27,99 €)

Falda midi de punto en color menta. FOTO: Mango

Ya no tienes ninguna duda de cómo tienen que ser tus nuevas falda midi. Hemos incluido todo tipo de tejidos, colores, cortes y formas, para que tengas una gran variedad. Esto ayuda mucho, porque no todos los días son iguales y depende de cómo te levantes, habrá una mañana que quieras escoger una falda color menta o con estampado de colores vivos. No te puedes olvidar, del tejido, porque puedes hacer un conjunto de diva con el crochet.

¿Cómo combinar estas faldas midi de Zara o Mango? Es muy fácil, porque al ser una falda elegante y versátil, necesitas solamente una camisa, camiseta o top con colores neutros. Si eres atrevida, puedes hacer un color block o un look completo del mismo estampado. Nosotras te recomendamos, que mires los perfiles de Carmen Gimeno o Carmen Lomana, debido a que ambas son fanáticas de este tipo de faldas y saben, mejor que nadie, cuál es la prenda que necesitas en tu maleta de viaje.