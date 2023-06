Las faldas de satén son un imprescindible este verano y las puedes encontrar en Zara, Mango y Massimo Dutti

Con el verano a la vuelta de la esquina, nuestro armario se vuelve mucho más colorido, vaporoso y con prendas más especiales y, por tanto, más elegantes. Si bien los vestidos son la prenda más recurrente en estos meses de más calor y en tiendas los podemos encontrar en todo tipo de estampados, diseños y cortes, podríamos considerar que las faldas son la segunda prenda más usada por todas las amantes de la moda, ya que podemos llevarlas para todo tipo de ocasiones, dependiendo de los accesorios y el look que llevemos, creando outfits de lo más casuales o elegantes, según el estilo y la ocasión para la que queramos lucir nuestra falda. Tras muchos años guardadas en nuestro armario, las mini faldas han vuelto pisando mucho más fuerte y nos han dejado looks de lo más icónicos, siguiendo la tendencia dosmilera, como esta mini falda de estilo pareo de Rocío Osorno, una falda de lo más veraniega para estos meses. Sin embargo, la falda midi de satén es considerada un fondo de armario, una pieza muy elegante y atemporal que, por su tejido, son capaces de elevar el look, pudiéndolas usar incluso en looks de invitada.

En nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango y Massimo Dutti abundan las faldas midi de satén, y es que son muchas las amantes de la moda que las llevan tanto en su día a día, como es el caso, por ejemplo, de Carmen Gimeno y este look de falda midi satinada en rosa, chaqueta con cinturón y unas sneakers a todo color o Amelia Bono con falda midi en azul marino satinada que combinó con un jersey de lo más calentito el pasado invierno, creando un look cozy y perfecto para el invierno, como para ocasiones más especiales, como por ejemplo este look de Pilar de Arce de falda midi satinada en un estampado muy elegante que ha combinado con un jersey en tonos beige. Sin embargo, de cara al verano, las faldas midi de satén son la opción perfecta, pues puedes llevarla junto con una camisa romántica, unas alpargatas de cuña y, como toque final, unos pendientes maxi a todo color. Sabiendo que las faldas midi de satén serán un must este verano, hemos hecho una selección de las faldas midi más elegantes que puedes encontrar en Zara, Mango y Massimo Dutti.

Falda satinada flecos, de Zara (29,95€)

Falda satinada flecos Zara

Falda midi satinada, de Zara (39,95€)

Falda midi satinada Zara

Falda plisada satinada, de Mango (29,99 €)

Falda plisada satinada Mango

Falda estampada lunares cinturón, de Mango (45,99 €)

Falda midi lunares Mango

Falda midi satinada, de Massimo Dutti (59,95 €)

Falda midi satinada Massimo Dutti

Falda larga satinada-studio, de Massimo Dutti (99,95 €)

Falda larga satinada Massimo Dutti

Estas son algunas faldas midi satinadas que puedes encontrar en Zara, Mango y Massimo Dutti para arrasar este verano.