Carmen Lomana conquista Cannes con el vestidos favorito de las mujeres francesas y sus sandalias españolas de tacón sensato

Hacía días que no veíamos a Carmen Lomana luciendo sus looks de vuelta a Madrid tras las vacaciones, y nos tenía preocupadas por su ausencia. Pero ahora sabemos el motivo, y es que estaba de viaje en Cannes con una firma de belleza de la que es embajadora. "Estupendos días en el Carlton Cannes recién inaugurado después de la restauración. Cena de Gala en un lugar de ensueño de la mano de Clé de Peau Beauté como embajadora. Ha sido de una gran belleza", explica junto a este vídeo donde nos abre su maleta de viaje de los más chic con looks de día y de noche de lo más glamurosos. Pero además de su vestido de lentejuelas para la cena de gala, que resalta su bronceado marbellí, nosotras nos hemos fijado en su estilismo más parisino.

Y es que para pasear de día por Cannes, Carmen Lomana ha lucido un vestido amplio de tirantes con el estampado francés por excelencia; el de rayas. Un diseño que ha combinado con un maxi bolso Chanel acolchado en blanco y sus sandalias rojas de tacón sensato de confianza en verano. Sí, estamos hablando de Isabel Abdo, la marca de calzado que se ha convertido en la favorita de Carmen en los últimos años. Unas sandalias con un tacón de lo más cómodo de 5,5 centímetros que Carmen Lomana tanto lleva al trabajo como de vacaciones. Porque tienen el color del año y además, son de lo más cómodas y elegantes.

Easy Mule Red 5.5, de Isabel Abdo (240 euros)

Después de ver los estilismos de viaje a Cannes de Carmen Lomana, estamos deseando de analizar sus looks de septiembre en Madrid, que siempre son los mejores con MBFW Madrid a la vuelta de la esquina. Porque por algo la socialite es una de las españolas más elegantes y con mejor fondo de armario.