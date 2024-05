El vestido camisero de lunares de Carmen Lomana con sus sandalias rojas favoritas es todo lo que podíamos esperar en el estreno de la serie sobre la vida de Brigitte Bardot

Cuando hablas de cine y moda, no puede faltar Carmen Lomana. Y eso es lo que pasó anoche en el estreno de ‘Bardot’, el proyecto audiovisual que relata la historia de Brigitte Bardot, el gran mito del séptimo arte francés que también marcó la historia de la moda, sin ir más lejos, el escote Bardot que es tan tendencia este 2024. Para conocer cómo se forjó el mito y cómo Brigitte Bardot adquirió la condición de leyenda en los años 60, llegará el próximo jueves 30 de mayo a SundanceTV, a las 22:30 h, la miniserie 'Bardot', de seis episodios de unos 50 minutos, que viene de la mano del equipo formado por Danièle Thompson y Christopher Thompson, madre e hijo, que han comparado el desarrollo de este proyecto con 'The Crown'. Y en los Cines Calla no faltó Carmen Lomana para derrochar su estilo como hace en cada estreno o alfombra roja a la que acude, y esta vez no podía ser menos. Si la pasada semana revolucionó todo en el estreno de 'Locomía' con unos calzoncillos de Stradivarius, ahora lo ha hecho con un look más clásico en su armario, con vestido camisero de lunares y sandalias de tacón sensato en rojo.

Un vestido camisero de lunares al que le ha añadido un cinturón para que estilice más su figuro, y sus sandalias rojas favoritas del verano. Asimismo, es una prenda que siempre ha estado presente en nuestro armario. Y es que hasta Lady Di se declaró amante de este tipo de blusas para lucirlas en los eventos reales con twit sets y pantalones de pinza. E, incluso, es el típico esencial de todos los looks de las royals europeas que mejor visten, como la Reina Letizia o Kate Middleton. En definitiva, Carmen Lomana es al clara fashion victim de la indumentaria clásica, atemporal y favorecedora. Pero volviendo a las sandalias rojas de tacón sensato de Carmen Lomana, son de firma española y de una de nuestras favoritas. Sí, amigas, estamos hablando de Isabel Abdo.Un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Porque como la socialite no se quitaba en este modelo en dorado, la diseñadora las ha creado en rojo pensando en Lomana. Una Isabel Abdo que ha conseguido su sueño, que la Reina Letizia luciera sus zapatos. Pero no solo la Reina, si no que ha conquistado a las mujeres más elegantes de España como Carmen Lomana. Y a nosotras también.

Carmen Lomana con vestido de lunares. Gtres

Easy Mule Red 5.5, de Isabel Abdo (240 euros)

Mule rojo. Isabel Abdo

Un estilismo con el que Carmen Lomana ha vuelto a demostrar porque es una de las españolas mejor vestidas, y que el estampado de lunares siempre es una acierto si lo combinas con un toque rojo.