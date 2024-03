Estas son las alpargatas clásicas que nunca pasan de moda en primavera

Que llegue la primavera solo puede significar una cosa: desempolvar tus alpargatas favoritas del año pasado. Cuando el sol y las altas temperaturas empiezan a protagonizar nuestros días, todas las editoras de moda se recorren sus marcas favoritas para encontrar el modelo best seller o la nueva obsesión de cada temporada. Las alpargatas han ocupado un lugar en todos los armarios de todas las mujeres para distintas ocasiones. Ahora no se trata de un calzado que utilizamos con vestidos o vaqueros para todos los días, pues se están empezando a llevar hasta en las bodas, comuniones o bautizos para convertirse en la invitada perfecta. Es más, las asistentes a la Feria de Abril optan en muchas ocasiones por las alpargatas para combinar con sus trajes españoles y de volantes. Porque son ponibles, cómodas y favorecen la silueta. Indiscutiblemente, todas aquellas que buscan un calzado versátil y que nunca pasa de moda en ninguna primavera y verano, deben hacerse con las alpargatas más clásicas de todos los años. Por lo que, es el momento de deshacernos de nuestras botas y botines de confianza, para dar paso al calzado más veraniego para combinar con todos nuestros looks infalibles. Y cuando hablamos dealpargatas, nos referimos tanto a las comúnmente conocidas con la suela en pala como con las de cuña.

De la misma manera que las bailarinas (en todas sus facetas) se han convertido en uno de los calzados favoritos de todas las amantes de la moda, las alpargatas son el esencial que debes tener en el radar y que nunca falla en primavera. Son muchas marcas españolas donde podemos hacernos con el modelo más versátil, pero en Mango encontrarás el más ponible en crudo, con cuña y lazada al tobillo por menos de 40€. Es imprescindible que tengamos las alpargatas en colores neutros para no tener ningún problema a la hora de conjuntarlas con otras prendas de vestir. Estamos hablando de tonos suaves como crudo, blanco o gris o el infalible negro para todos nuestros estilismos de noche. Sin embargo, cada año nos obsesionamos con un modelo nuevo en tendencia que prometen elevar todos nuestros looks.

Alpargatas de cuña, de Mango (39,99 euros)

Alpargatas. Mango

En definitiva, las alpargatas de cuña son el calzado estrella cada primavera y verano. Por lo que todas debemos tener mínimo un par en el armario para combinar con todos nuestros looks.