De Carmen Lomana a Eugenia Martínez de Irujo, los mejores looks del fiestón de cumpleaños de la baronesa Thyssen

No hay noche sin evento en Madrid, da igual que sea un lunes tranquilo de mayo, porque llega Tita Cervera y te monta un fiestón por todo lo alto que nos ha dejado lookazos de esos que tanto nos gustan, una vez más con Carmen Lomana como la invitada más elegante. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza celebró anoche la primera ceremonia de entrega del Premio Bazaar Women in Art, una iniciativa de la revista Harper’s Bazaar que pretende reconocer el "inmenso legado de la mujer que trajo a España la colección de arte privada más importante del mundo" y "su trayectoria vital y profesional en apoyo al arte". Un honor que llega menos de un mes después del 81º cumpleaños de la baronesa y por eso, Tita Cervera nunca podrá olvidar su 81 cumpleaños. Tras soplar las velas el pasado 23 de abril en una celebración familiar en Andorra con sus amigos más íntimos y, por supuesto, sus mellizas, este noche lo ha hecho por todo lo alto aprovechando este fiesta con invitadas como Carmen Lomana, o Nieves Álvarez, la presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; el cantante Antonio Carmona y su esposa Mariola Orellana; Eugenia Martínez de Irujo o Boris Izaguirre

Carmen Lomana se ha convertido de nuevo en una de las mejores vestidas de todas las fiesta de Madrid con un vestido rojo del diseñador Alejandro de Miguel, en el que confía siempre en los últimos meses para sus eventos más importantes, después de convertirse en una de las invitadas ideales de la boda con más focos del fin de semana en Marruecos. Pero para esta noche de museo, ha optado por un vestido largo de corte recto con hombreras a pico y un sutil escote semitransparente con cristales bordados a mano en una tonalidad de un rojo más oscuro.

Carmen Lomana con vestido rojo. Gtres

Nieves Álvarez parece que le ha cogido el gusto a vestirse de novia y de nuevo lo ha hecho para esta noche con un diselo de manga larga con bajo acampanado y corpiño semitransparente de escote central con lentejuelas doradas y plateadas bordadas a mano de Elie Saab.

Nieves Álvarez con look bridal. Gtres

Otro estilismo de altura con un toque muy español y flamenco ha sido el de Eugenia Martínez de Irujo que ha recuperado un chaleco de su madre con bordados para combinarlo con una blusa con transparencias y una falda muy flamenca blanca con lunares negros de Juana Martín.

Eugenia Martínez de Irujo. Gtres

Y por último, pero no menos importante, la gran protagonista de la fiesta, Tita Cervera que ha lucido un vestido largo negro con falda de volumen con corte peplum y escote corazón rematado por una flor fucsia combinado con un collar de bisutería de Prada.

Carmen Thyssen y su hija Carmen. Juanjo Martin EFE

Una noche de mujeres y arte con unos estilismos de altura, con Carmen Lomana una noche más como una de las mejores vestidas de cada evento que se precie en Madrid.