El chaleco palabra de honor de Olga Carmona en 'El Hormiguero' es el que nosotras vamos a llevar a la oficina (y de fiesta)

Olga Carmona ha pasado por 'El Hormiguero' para recordarnos que somos campeones del mundo, y pese a Luis Rubiales, que eso, ya es mucho. Pablo Motos ha querido saber si a Carmona le daba “un poco de rabia” que esta histórica victoria haya pasado "a un segundo plano por el beso de Rubiales". "Lo que más rabia me da es que esos acontecimientos que pudimos ver se dieron y se dieron además en un día que no procedía". "Es triste que hayamos conseguido algo histórico, algo que cuesta mucho trabajo conseguir y pasase a un segundo plano por lo que todos sabemos. Da rabia y ojalá a partir de ahora se hable de que somos campeonas del mundo". Y nosotras solo podemos empezar el martes aplaudiendo a Olga Carmona y fijándonos en su look, que le vamos a querer copiar tanto para ir a la oficina, como de fiesta.

Porque si Aitana Bonmatí brillo en los premios de la UEFA con un vestido de Teresa Helbig, esta noche Olga Carmona ha demostrado su estilo más elegante, a la vez que casual, con este chaleco palabra de honor con botones, que no puede ser más tendencia este otoño 2023. Porque sí, los chalecos siguen presentes una temporada más en nuestro armario, pero de la forma más original. Desde escote asimétricos, a palabra de honor. Aunque Olga Carmona no ha dicho de donde es su chaleco palabra de honor, nosotras apostamos por un modelo de Zara, ya agotado.

Un chaleco palabra de honor en negro que Olga Carmona ha combinado con un pantalón de tiro alto el color beige, reloj y un collar muy fino en tono plata. Además, para el beauty look, un sencillo maquillaje con sombras marrones y gloss en los labios, y su melena rubia suelta y ligeramente ondulada.