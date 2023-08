Aitana Bonmatí se empodera como nuestra Ana Bolena con un vestido de la colección más feminista de Teresa Helbig

Estamos emocionadas, y mucho. Solo podemos aplaudir a Aitana Bonmatí, y no solo por su premio, también por su discurso. Y no solo con sus palabras, también con su estilismo, porque ya sabemos que la moda siempre habla, y una vez más se ha demostrado con la elección de este vestido de Teresa Helbig de la colección en homaneja a Ana Bolena. "Querida Ana Bolena, cómo me hubiese gustado conocerte. Te escribo esta carta para contarte solo algunas de las muchas razones por las que te admiro tantísimo desde el primer día que supe de tu historia…”. Así empezó el desfile de Teresa Helbig en la pasada edición de MBFW Madrid, para una colección dedicada a una de las mujeres más importantes de la historia. Una reina que marcó su propia época y que nos abrió camino a todas para que hoy en día podamos tener los derechos que tenemos. Y no puede ser un mejor guiño al momento que está viviendo el fútbol femenino con el caso de Luis Rubiales y Jenni Hermoso, a lo que Aitana Bonmatí le ha querido dedicar un discurso que no nos ha podido emocionar más. Por ella y por todas las mujeres que se han sentido o se sienten acosadas en su trabajo.

Un canto al feminismo y a la feminidad, a las mujeres rebeldes que siempre han fascinado a Teresa Helbig, así es la colección del vestido que ha lucido Aitana Bonmatí para recoger el premio a Mejor Futbolista de Europa por la UEFA con este guiño a Ana Bolena. Una maravilla de colección de esas que solo puede hacer Teresa Helbig, un año más una de las colecciones mejor confeccionadas y cosidas, una colección femenina y empoderada para soñar despiertas. Como nuestras futbolistas. Además del vestido, Aitana también ha lucido un collar de la misma colección, con la B de Bolena, pero que en su caso cuadra perfectamente también con su apellido.

"Hemos ganado un Mundial y no se está hablando mucho de ello. Creo que como sociedad no debemos permitir que se produzca abuso de poder en una relación laboral, así como tampoco debemos consentir las faltas de respeto. Me gustaría comunicar a todas las mujeres que sufren lo que sufrió Jenni Hermoso que estamos con ellas y espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore", ha dicho Aitana Bonmatí al recoger el premio con diseño de Teresa Helbig.