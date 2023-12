La chaqueta de lentejuelas más viral del momento la tiene Rocío Osorno y todas las chicas más estilosas de Madrid

Si echamos un vistazo a las fotos que han subido nuestras influencers favoritas a Instagram, nos damos cuenta de que hay una chaqueta que se ha repetido en numerosas ocasiones, y es que, si por algo se caracteriza la Navidad y las fiestas más esperadas del año como Nochebuena o Nochevieja son por los brillos y las lentejuelas. En este sentido y, dado que la tendencia más viral del momento son los maxi lazos, la chaqueta más viral del momento debía de aunar esta tendencia. ¿De qué chaqueta hablamos? De la chaqueta más icónica de H&M. Se trata de un modelo un tanto crop de lentejuelas beige cuyo detalle reside en dos maxi lazos negros en la zona del pecho, permitiendo así su cierre. Se trata de un modelo que no ha pasado desapercibido en redes y que eleva cualquier look, creando uno de lo más elegante y sofisticado. Rocío Osorno, que se suma a aquellas tendencias más elegantes e icónicas del momento, no ha querido prescindir de ella y en la noche de ayer, 25 de diciembre, nos mostraba una foto con ella y la combinaba con una falda de gran volumen negra y medias tupidas.

Rocío Osorno está pasando unos días en Chile con sus amigos, disfrutando del calor y del buen tiempo. La joven, que nos está dejando looks de lo más icónicos (y veraniegos) nos está dando cierta envidia -sana, obviamente- luciendo un vestido semitransparente joya que Rocío Osorno combinaba con un bikini verde oliva de lentejuelas. Nosotras tenemos muchas ganas de lucir este verano pero, tristemente, debemos esperar hasta la primavera para llevarlo o, si somos valientes, llevar un vestido debajo del mismo en el mismo tono de nuestra piel y unas medias tupidas negras, creando un look apto para las fechas que vivimos. Siguiendo con la chaqueta del momento, la joven influencer la ha llevado con una mini falda voluminiosa negra, medias tupidas y, como toque final, unas sandalia de tacón. Sin embargo, si queremos un look más informal, podemos combinarlo con unos vaqueros oscuros, unos pantalones de pinza y unas Mary jane. Se trata, por tanto, de un acierto absoluto que no solo ha enamorado a Rocío Osorno, sino también a todas las chicas más estilosas de Madrid.

Chaqueta de lentejuelas con lazada, de H&M (39,99 euros)

