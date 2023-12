La chaqueta que arreglará todos tus looks de Navidad la tiene Rocío Osorno y es de Zara

Rocío Osorno es pura inspiración para muchas de sus seguidoras, quienes buscan en ella un referente a la hora de vestir. La influencer, que tiene un estilo de lo más sencillo, elegante y atemporal, se suma a las tendencias que van acorde a su forma de vestir y su personalidad, adelantándose incluso a ellas. Son muchas las veces que se ha sido la pionera en llevar esa prenda tan especial, como por ejemplo la tendencia 'no pants' que Rocío Osorno lucía para salir de cena con amigas, una tendencia no apta para chicas más discretas, o las botas cowboy, el calzado imprescindible para las chicas más jóvenes que combinan con mini faldas y chalecos. Además de looks para el día a día, Rocío Osorno nos muestra distintas opciones que podemos llevar para ocasiones especiales, ya sea para bodas, como por ejemplo este vestido de invitada perfecta que Rocío Osorno lucía en color morado con un cuello muy favorecedor de Zara, como para las fechas tan señaladas que se aproximan, la Navidad. En esta ocasión, Rocío Osorno nos enseña una chaqueta de Zara compuesta por dos chaquetas que se complementan, en color beige y con pedrerías. Se trata de un modelo muy discreto y elegante de edición limitada que se podría convertir en el protagonista de nuestros looks más navideños.

Rocío Osorno ya nos ha enseñado numerosos looks de cara a Navidad, como por ejemplo el este vestido de pedrería beige que Rocío Osorno lució para una cena especial con amigas junto con una chaqueta de tipo torera en negro, o este vestido joya semitransparente negro que Rocío Osorno nos proponía de cara a Nochevieja, un vestido de Zara que ha conquistado a todas las amantes de la moda. Sin embargo, en esta ocasión, la influencer apuesta por un look más sencillo y básico cuyo protagonismo se lo lleva esta chaqueta. Ella la ha combinado con unos jeans ajustados y unas sandalias plateadas. ¿Cómo combinar esta chaqueta tan elegante? Si no quieres usar unos jeans, puedes optar por unos pantalones de pinza negros, una apuesta segura. Sin más, una pieza de fondo de armario que nos ha conquistado a todas las amantes de la moda.

Chaqueta 2 en 1 bordados lana limited edition, Zara (399,00 euros)

Chaqueta bordados Zara

Esta chaqueta tan especial y elegante se convertirá en un imprescindible para dar el toque final a tus looks más navideños.