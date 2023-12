Nos quedamos boquiabiertas con el vestido joya semitransparente de Rocío Osorno

Rocío Osorno es una de las influencers más icónicas de nuestro país. Ella, que tiene un estilo de lo más elegante, sencillo y muy clásico, adopta aquellas tendencias que pueden casar con ella, siempre adaptándolas al estilo tan personal que tiene. Esta Navidad se ha marchado al otro lado del charco, a Chile, para disfrutar de amigos en la ciudad latinoamericano, donde nos está dejando looks de lo más sencillos, básicos y muy veraniegos. Si bien es cierto que Rocío Osorno fue una de las primeras en mostrarnos su propuesta de bikini esta primavera 2023, este año se ha adelantado mucho más y, en plena Navidad, ya nos ha enseñado su bikini de lentejuelas verde oliva para disfrutar de la cena de Nochebuena con sus amigos más queridos. Como es normal, la influencer podría haber usado uno de los vestidos negros de brillos tan icónicos para la ocasión pero, sin embargo, ha optado por un vestido semitransparente para cubrir el bikini, un modelo joya en tono beige que no ha pasado desapercibido en redes y nos ha dejado boquiabiertas a todas las amante de la moda que queremos que llegue el calor para usarlo.

¿Eres de las que se pondría este vestido o prefieres algo más discreto? Sea como sea y, pese a que ella lo haya usado junto a un bikini de lentejuelas verde oliva, siempre puedes lucir este espectacular vestido con un sencillo vestido interior en el tono de tu piel para evitar así que se vea zonas del cuerpo que no quieras mostrar. Como accesorios, ella ha optado por darle todo el protagonismo al look, decantándose por el mítico 'clean look' como peinado con un moño bajo y unas sandalias de tira de tacón muy sencillo. Sin embargo, si quieres usar este vestido en España -y dada las bajas temperaturas que estamos pasando-, siempre puedes usar este vestido junto con unas medias semitransparentes negras y unas Mary Jane o stilettos. Como toque final, un abrigo de pelo negro de corte oversize o un abrigo de paño muy clásico. La joven influencer referente en looks de invitada recurría en el día de ayer al vestido de Zara que ha enamorado a todas sus seguidoras y que promete convertirse en viral esta primavera.

Rocío Osorno con vestido semitransparente @rocioosorno

Vestido gasa lentejuelas, de Zara (69,95 euros)

Vestido gasa lentejuelas Zara

Se trata de un modelo perfecto para ocasiones especiales en aquellos lugares paradisiacos donde en Navidad haga buena temperatura.