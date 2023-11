Rocío Osorno arriesga y gana con la tendencia 'no pants' creando looks que todas las amantes de la moda llevarán esta Navidad

La nueva colección de otoño e invierno 2023-2024 nos está dejando prendas de lo más elegantes, icónicas y muy arriesgadas. Si echamos un vistazo a las webs de nuestras tiendas favoritas, nos damos cuenta de que, sin lugar a dudas, la tendencia 'punkcore' se ha hecho con gran parte de las prendas de la colección, como por ejemplo las chaquetas de cuero, las botas militares o el tejido tartán, como esta falda midi de cuadros que Pilar de Arce luce con un jersey de lana y unas maxi botas altas, otro calzado que está arrasando y que lo han llevado este fin de semana Isabel Díaz Ayuso y la Reina Letizia. Sin embargo, siempre hay ciertas tendencias más arriesgadas que otras y no aptas para todos los públicos, solo para aquellas amantes de la moda que busquen crear outfits originales, diferentes y muy eclécticos. En este sentido, la tendencia 'no pants' está arrasando entre las influencers y celebrities de Estados Unidos como Hailey Bieber o Dua Lipa y poco a poco se está adentrando en nuestro país a través de influencers como Rocío Osorno. Ella nos muestra su propuesta de looks a partir de esta tendencia, que no es más que un mini short que se lleva sobre unas medias negras.

¿Cómo combinar esta tendencia tan arriesgada de los 'no pants? Partiendo de la base de que esta no es para todos los públicos, lo ideal sería que nos hagamos con los shorts que vayan acorde a nuestras preferencias, aunque el más básico en negro siempre es una buena opción. Para ello, usa unas medias semi tupidas (o tupidas) y, de parte de arriba, podríamos seguir los pasos de Rocío Osorno y usar un jersey de lana o un chaleco. Como es tan cortito, puede que pases frío, por lo que te recomendamos que termines el look con un abrigo de paño de corte masculino largo, así como unas Mary Jane, ya que esto le dará ese toque elegante y 'girly'.Rocío Osorno lo ha combinado con unos tacones muy altos, aunque podríamos usarlo también con unos stilettos o unas bailarinas planas. Se trata de una tendencia viral que todavía no ha calado mucho entre las amantes de la moda pero que, poco a poco, son más las chicas que se atreven a jugar con ella.

Hot pants elásticos, de Calzedonia (12,95 €)

Hot pants elásticos Calzedonia

Hot pants con lentejuelas, de Calzedonia (19,95 €)

Hot pants lentejuelas Calzedonia

