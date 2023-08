Las sandalias rosas de María Fernández-Rubíes son todo lo que necesitas para tus looks más barbiecore

María Fernández-Rubíes está pasando los últimos días del verano en las playas de Conil, Cádiz, junto a su familia. La joven influencer nos ha dejado, a lo largo del verano, numerosos looks que no han pasado desapercibido en redes, usando prendas en tendencia que se han convertido en un imprescindible en nuestro armario de verano. Como era de esperar, otro año más, los vestidos mini han sido la prenda estrella para el día a día, y es que esta prenda es tan versátil y cómoda que admite muchas combinaciones, creando un sinfín de looks diferentes y perfectos para ir a la playa, como este vestido mini que María Fernández-Rubíes lucía hace unos días, un vestido con gran escote y volantes en la falda blanco con detalles en azul, convirtiéndose en una prenda perfecta para una tarde en el restaurante de moda de cualquier playa española. Otro vestido que sigue la tónica de este vestido de María Fernández Rubíes es el vestido mini de Violeta Mangriñán en blanco y tonos lilas y verdes, una pieza de fondo de armario que podemos usar un sinfín de veces a lo largo del verano. Tenemos claro que los vestidos mini son la opción perfecta en la época estival pero, un look no está terminado sin el calzado. En verano las sandalias son el calzado que prima, y es que hay en el mercado un sinfín de opciones en distintos diseños, materiales y colores entre las que escoger. Si bien las sandalias con tacón están destinadas a looks más elegantes, para el día a día, lo ideal sería usar sandalias planas. María Fernández-Rubíes es una gran amante de las sandalias planas para el día a día, pues ella busca la comodidad ante todo y en el día de hoy nos sorprendía con un look de lo más sencillo y todoterreno para una tarde en la playa. Ella ha lucido sus sandalias rosas de brillos con un vestido mini celeste y blanco, creando así un look básico al que todas recurrimos cuando no sabemos qué ponernos.

La tendencia 'barbiecore' no solo ha llegado a las prendas de ropa y a la moda de baño, y es que, más allá de convertirse en el color por excelencia que ha primado en nuestro armario, como por ejemplo el vestido mini que lució hace unas semanas de María Pombo de diseño 'cut out', o el vestido midi de Paula Echevarría semitransparente que combina el rosa y el naranja que llevó la celebritie para una noche de vacaciones, María Fernández-Rubíes se sumaba a la tendencia 'barbiecore' no solo con un bañador 'cut out' que le sienta ideal a su cuerpo, sino también con unas sandalias planas rosas de una firma española con la que creó una colección, la cual ha sido una gran revolución en el mundo de la moda. María Fernández-Rubíes tiene un estilo de lo más en tendencia, elegante y muy clásico, creando looks que combinan prendas a la moda con básicos de fondo de armario. Con un estilo único, la influencer se ha posicionado como una de las más tops en el panorama español. Para un día de playa junto a sus hijos, María Fernández-Rubíes apuesta por un look muy relajado y todoterreno compuesto por un vestido mini fluido de tirantes y escote de pico en tonos celestes, blancos y rosa pastel y las sandalias más icónicas del verano en tono rosa con destellos de brillos, dando así un toque de color al look, el cual no ha pasado desapercibido en redes.

María Fernández-Rubíes con sandalias Genuins

Modelo Glossy, de Genuins (50.92€)

Modelo glossy Genuins

Estas sandalias se han convertido en un must en nuestro armario por su comodidad y porque combinan con cualquier look.