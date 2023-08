Blanca y muy cómoda, así es la falda maxi de María Fernández-Rubíes para una tarde en Conil con su familia

María Fernández-Rubíes aún no ha terminado sus vacaciones de verano en Conil, Cádiz, donde está pasando unos días muy agradables junto a su familia, disfrutando del buen tiempo y del mar. La influencer, además de descansar, sube a sus redes sociales sus propuestas de looksveraniegos más en elegantes y en tendencia, como por ejemplo el bañador que María Fernández-Rubíes lucía hace unas semanas al más puro estilo 'barbiecore' o el vestido mini que nos evoca a la islas del mediterráneo en blanco con detalles azul marino y gran escote que conquistó a la gran mayoría de sus seguidoras. La influencer, que tiene un estilo de lo más elegante, sencillo y muy sofisticado, apuesta en verano por prendas muy básicas de fondo de armario, como pueden ser los tank tops, las mini faldas o los vestidos cortos, como este vestido mini que María Fernández Rubíes lucía hace unos días junto con unas sandalias en 'rose gold', siguiendo, una vez más, la tendencia 'barbiecore'. Sin duda, María Fernández-Rubíes nos conquista de nuevo con un nuevo 'total look' blanco compuesto por tank top blanco junto con una falda maxi de pisos de Zara, una opción perfecta para una tarde en la playa que se alarga hasta la noche. No es el primer 'total white' que vemos en redes este verano, pues Victoria Federica posaba a principios de verano con otro 'total white' de pantalón largo, fluido y de lino con un crop top blanco, una opción perfecta para un día relajado frente al mar. Los looks 'total white' son muy recurrentes en verano, ya que es un tono que favorece mucho cuando nuestra piel se torna más bronceada y dorada, ya que lo potencia.

Las faldas maxi son muy usadas por muchas influencers, quienes apuestan por esta prenda tan versátil, elegante y cómoda para crear sus propios looks. Ayer, Pilar de Arce, una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país despuntaba con un look perfecto para un día en el norte compuesto por una camisa blanca anudada a la cintura y una falda maxi que Pilar de Arce combinaba con unas sandalias capri, consiguiendo un outfit que no ha pasado desapercibido en redes, sobre todo en aquellas mujeres 50+. María Fernández-Rubíes, una vez más, ha conseguido despuntar con una falda maxi muy básica y todoterreno que ha combinado con una camiseta tipo tank top también en el mismo tono. Ella ha decidido dejar el look tal cual y no ha querido introducir ningún accesorio, pero, si queremos darle un toque de color al look, podemos añadir unos pendientes maxi o un collar en tono celeste o coral y, en cuanto al calzado, unas sandalias planas en algún color llamativo. Sin duda, María Fernández-Rubíes ha acertado con este look tan básico como elegante para una tarde en las playas de Conil.

Falda larga cintura engomada, de Zara (35,95€)

Un 'total white' perfecto para poner el broche de oro a este verano, María Fernández Rubíes deslumbraba el día de ayer.