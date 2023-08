El vestido ibicenco de María Fernández-Rubíes es todo lo que necesitas para los últimos días de vacaciones en la playa

Aunque los que han vuelto a la ciudad y al trabajo ya estén guardando las prendas que más han usado durante sus vacaciones en la playa y estén sacando aquellas que, pese a que son veraniegas, son aptas para la oficina, como los total looks de chaleco y pantalón o el conjunto más socorrido, cómodo y elegante compuesto por falda midi, camisa y alpargatas, todavía quedan personas que siguen de vacaciones, aún quedan días de verano. Los vestidos son la opción perfecta durante estos meses, pues son fresquitos, sencillos y pueden ser usados tanto para ir a la playa como para hacer turismo en las ciudades costeras. En tiendas podemos encontrarlos en todo tipo de estilos, desde los vestidos maxi largos como este vestido de Paula Echevarría de red y tonos flúor hasta los vestidos mini más icónicos y virales, como el que llevó hace unas semanas Rocío Osorno de estilo 'boho' y lleno de color. Si bien Violeta Mangriñán nos creó una necesidad con su vestido bordado blanco con detalles lilas y verdes, María Fernández-Rubíes nos ha enamorado con otro vestido muy parecido mini en blanco con motivos en celestes, un vestido muy ibicenco que, además de sentar fenomenal, hace que el tono bronceado de la piel resalte, potenciándolo, ya que tanto el blanco como el celeste son tonos que hacen que el dorado de nuestra piel se eleve.

María Fernández-Rubíes tiene un estilo de lo más sencillo, casual y muy elegante, acertando con cada look que nos enseña en sus redes sociales. Hace unos días nos enseñaba María Fernández-Rubíes un vestido muy en tendencia corto blanco de crochet en tonos muy vibrantes, de estilo camisero y muy cómodo para los días de playa de Nutka Studio, una firma española, y es que durante las vacaciones, los vestidos son la prenda más usada por todas las amantes de la moda, ya que podemos usarlo para todo tipo de ocasiones. Por ejemplo, para el día a día y hacer turismo por la ciudad, opta siempre por lucir tu vestido favorito con unas sandalias planas y un bolso tipo cesta de mimbre y, para las cenas en restaurantes cerca del mar, hazte con unas sandalias de tacón y joyas maxi para darle un toque más elegante y crear un look perfecto para una noche de ensueño. Para el día de ayer, María Fernández-Rubíes nos sorprendía con un vestido de una firma española mini, con escote y falda de volantes en tejido calado blanco con detalles en celeste, un vestido que nos recuerda al mediterráneo. El vestido es el protagonista del look, por lo que la influencer ha optado por joyas minimalistas. Sin más, se trata de un vestido que no ha pasado desapercibido en redes, siendo un look muy acertado para disfrutar de los días frente al mar.

Vestido positano, de Fetiche Suances (132,72€)

Se trata de un vestido que no pasará desapercibido y con el que triunfarás este verano.