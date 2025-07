Hacer la maleta de agosto con ropa de rebajas si es posible y estas prendas lo demuestran

Estamos a las puertas de empezar agosto, y eso solo puede significar una cosa. Si a estas alturas del verano no has hecho tu maleta de vacaciones, es que te queda muy poco para estar tirada en la tumbona con vistas al mar y mojito en mano. En la redacción somos las primeras que ya estamos pensando en todo lo que vamos a llevar en nuestra próxima escapada a la playa, pero claro para no gastar una fortuna en ese imaginario de looks que tenemos en la cabeza nada mejor que darse una vuelta por las rebajas. Ahora es el momento perfecto para hacerte con esos chollazos que te salvarán agosto. Y es que al contrario del inicio del periodo de ofertas, con las segundas e incluso terceras rebajas en pleno auge, todo lo que compres será un elección muy pero que muy inteligente.

¿A quién no le gusta empezar sus días de desconexión a orillas del mar con prendas de estreno? No te culpamos, esas fotos de Instagram con las que presumir de destino vacacional se merecen aire fresco y eso es justo lo que vas a hacer este año. Prometido. Ya sea un vestido para esas noches especiales bajo las estrellas, un conjunto de punto ideal para ir de la playa al chiringuito o el tank top básico que te resuelve cualquier plan en menos de 5 minutos, las tenemos todas. A continuación encontrarás una selección de las 10 prendas que no pueden faltar en tu próxima maleta de vacaciones y con la que derrocharás estilo sin esfuerzo y sin gastarte una fortuna.

10 prendas de rebajas que te resuelven la maleta de agosto

Nuestro objetivo para estas vacaciones es ir siempre bien vestidas, con prendas de última tendencia, favorecedoras y lo mejor, a precios muy asequibles. ¿Crees que no es posible? Permítenos dudarlo, hemos dado una vuelta virtual por algunas tiendas como Mango, Sfera o Nícoli, entre otras y hemos dado con todo lo que una maleta de agosto necesita. Aquí tienes nuestra selección.

Top cuello halter mezcla algodón, de Massimo Dutti (rebajado a 15,95 euros)

Top cuello halter mezcla algodón. Massimo Dutti

Minimalismo inteligente: este 'tank top' en mezcla de algodón y color piedra es ese básico pulido que combina con absolutamente todo, desde bermudas fluidas hasta faldas de lino.

Bañador tul drapeado, de Massimo Dutti (rebajado a 39,95 euros)

Bañador tul drapeado. Massimo Dutti

El bañador más elegante del verano se lleva como un body después de la playa: drapeado, favorecedor y con aires de 'jet set' europeo.

Vestido largo estampado, de Sfera (rebajado a 29,99 euros)

Vestido largo estampado. Sfera

El vestido de estampado mediterráneo que va directo del paseo marítimo a la cena en terraza sin perder ni un ápice de encanto.

Short fluido, de Sfera (rebajado a 19,99 euros)

Short fluido. Sfera

Unas bermudas blancas fluidas y versátiles que elevan cualquier look con sandalias planas, sin perder ese aire effortless que pide agosto.

Vestido raya multicolor mora, de Nícoli (rebajado a 34,99 euros)

Vestido raya multicolor mora. Nícoli

El estampado a rayas se declina en versión atardecer con este vestido asimétrico que grita vacaciones y estiliza como pocos.

Top strut, de Mim (rebajado a 27,30 euros)

Top strut. Mim

Este top caramelo con cuello halter es la opción más chic (y fresquita) para presumir de moreno sin complicarte.

Short de mujer bordado Malou, de Birinit (rebajado a 34,50 euros)

Short de mujer bordado Malou. Birinit

El short más coqueto del verano viene en punto calado, con ese toque retro que pide un sombrero de rafia y sandalias tipo chancla.

Chaqueta de mujer bordada Malou, de Birinit (rebajada a 44,50 euros)

Chaqueta de mujer bordada Malou. Birinit

Una prenda tipo polo de crochet con cuello de flores bordadas a juego con los shorts que convierte cualquier conjunto playero en lookazo de experta.

Vestido drapeado estampado floral, de Mango (rebajado a 27,99 euros)

Vestido drapeado estampado floral. Mango

Romántico, ligero y ultra favorecedor: este vestido lencero floral se convertirá en tu uniforme de noche en el sur o las Baleares.

Blusa floral lazo, de Mango (rebajada a 18,99 euros)

Blusa floral lazo. Mango

Una blusa tan especial como esa cena frente al mar: el estampado azul acuarela y el lazo al hombro hacen toda la magia.

Las vacaciones están para disfrutarlas, y si es con looks nuevos que no han supuesto un drama para tu cuenta bancaria, mucho mejor. Estas prendas rebajadas no solo te ahorran dinero, también espacio en la maleta y tiempo pensando qué ponerte. Así que haz hueco, añade al carrito y prepárate para brillar en todos tus planes de agosto.