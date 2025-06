Comienza oficialmente el verano 2025: todas las compras que merecen la pena que se agotarán en las rebajas

Tachamos una fecha en el calendario de lo más esperada. Y es que hoy, 21 de junio, damos el pistoletazo de salida a la temporada de verano 2025 en la que disfrutaremos de los cielos soleados, los mejores planes con amigos o mucha, mucha y mucha moda. Estamos hablando de un despliegue de looks fashionistas que no dejan indiferente a nadie y con los que cada mañana nos levantamos más motivados que nunca para jugar de nuevo con nuestro armario. Alegría, diversión y creatividad, así nos sentimos cada vez que pensamos qué ponernos en el día de hoy. Por ello hemos hecho una lista de las compras esenciales que se agotarán en rebajas. Si eres una lectora fiel de nuestra sección sabrás perfectamente de lo que estamos hablando.

Existen dos grupos de personas cuando comienzan a subir las temperaturas. Por un lado, están las que no se aguantan las ganas en recorrerse de principio a fin las páginas webs o tiendas de las marcas con el objetivo de no quedarse sin los must haves. Por otro lado, están las que prefieren esperarse a los descuentos de las rebajas de verano. Y es que estamos a pocos días de poder conformar una cesta de la compra con todas nuestras peticiones sin correr el riesgo de que se agoten antes de hora. Inditex activará sus rebajas entre el 25 y 26 de la tarde tanto en la aplicación como en la página web (coincidiendo con Parfois), mientras que Mango se adelantará a este finde semana, de la misma manera que H&M. Por lo que, no encontramos momento más estratégico que este para hacerte con los imprescindibles ahorrando un poco más de dinero. Y ahora que comenzaremos a irnos de viajes, disfrutar de los festivales o simplemente presumir de nuestro bronceado, se trata de unos días importantes para sustituir algunas prendas de armario o añadir otras.

¿Qué merece la pena comprar en las rebajas de verano 2025?

Este año, los descuentos vienen pisando fuerte, otorgándonos la oportunidad de renovar los básicos o sumarnos a las tendencias con un precio más asequible. Al fin y al cabo, siempre encontramos verdaderos chollos que merecen la pena comprar en las rebajas y nosotras nos hemos encargado de seleccionar los perfectos para triunfar este verano. Aunque todavía no tengamos los precios definitivos en las marcas de moda, hemos conformado una lista de las prendas que se agotarían en cuestión de segundos este verano. Y como consejo de editora de moda (y amiga ya), guárdatelas en la cesta de la compra de la correspondiente firma para no quedarte sin ellas u olvidarte.

Vestido de lino, de Zara (50 euros)

Top de rayas, de Zara (36 euros)

Pantalón de rayas, de Zara (40 euros)

Top asimétrico, de Mango (16 euros)

Top cuello halter, de Mango (18 euros)

Falda de encaje, de Mango (70 euros)

Cuerpo popelín, de Sfera (26 euros)

Sandalias con detalle metálico, de Stradivarius (26 euros)

Bermudas vaqueras, de Stradivarius (26 euros)

Vestido bohemio, de Bershka (30 euros)

Camiseta gráfica, de Bershka (10 euros)

Sandalias románticas con tachuelas, de Parfois (30 euros)

Bombonera de rafia, de Parfois (50 euros)

Pantalones de lino, de Massimo Dutti (80 euros)

Blusa al estilo asiático, de Massimo Dutti (50 euros)

Top bikini de rayas, de Women'Secret (rebajado a 18 euros)

Braguita bikini de rayas, de Women'Secret (rebajada a 17 euros)

Bien es cierto que debemos correr en el momento que las aplicaciones nos dejen comprar con los descuentos, pero también es importante estar alerta en las siguientes horas por si, de repente, aquel ítem vuelve a estar disponible en tu talla. La clave es ser contaste, así como estar en alerta.