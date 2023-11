Cómo llevar los zuecos UGG con calentadores siendo la más moderna de tus amigas

Indiscutiblemente, el año pasado fue la época de la fiebre por los botines UGG, un calzado que siempre ha estado en nuestro armario porque es súper cómodo y calentito. Y es que fueron los reyes definitivos de nuestros looks y esta temporada de otoño-invierno la marca viene cargada con una nueva propuesta: los zuecos. Sí amiga, has leído bien, hemos pasado de las botas de caña corta a los zuecos que todas las influencers, tanto españolas como internacionales, tienen en su zapatero. Este nuevo modelo (o, mejor dicho, tendencia) se llama Tasman y debes quedarte con su nombre porque será tu próxima compra por Navidad. Se trata de unos zuecos marrones (con los que nuestras abuelas estarían orgullosas de nosotras) con pelito en el interior y decorados con un estampado de zigzag en la costura. Pues bien, los amantes de la moda no han dudado en destinar este calzado al streetstyle y nos han inspirado con outfits de infarto.

Existen dos tipos de personas: las que utilizan los zuecos UGG con calentadores (o calcetines gorditos) y las que prefieren lucirlos por sí solos. Nosotras nos quedamos con la primera propuesta, que ha sido la más común entre las insiders. Porque si tienen una idea clara es que la mejor manera de presumir de zuecos es la de combinarlos con faldas mini, midi o maxi. Desde la fórmula común de chaqueta de borreguito y falda mini hasta la formada por jersey de punto y falda vaquera, pasando por el estilo más pijo de americana y falda de tablas. Porque con estos estilismos dejamos ver nuestras piernas y, de esta manera, creamos un efecto óptico para aparentar tenerlas más largas (y si no, que nos lo confirmen los estilistas). Tampoco hemos pasado desapercibida la propuesta de chaqueta al estilo Babour y falda efecto cuero o la del conjunto de jersey y short de punto. Lo que está claro es que debes hacerte con los zuecos Tasman de UGG para ser la más moderna de tu grupo de amigas y nosotras te enseñamos cómo combinarlos con esta lista de inspiración.

1. Con chaqueta de borreguito y falda mini

2. Con jersey de punto y falda vaquera

3. Con americana y falda de tablas

4. Con chaqueta estilo Barbour y falda efecto cuero

5. Conjunto de jersey y short de punto

De la misma manera que las chicas que más saben de moda se han obsesionado con la combinación de merceditas con calcetines, ahora se han enamorado del match que hacen los zuecos Tasman de UGG con los calentadores o calcetines gorditos. Porque si ya hemos incluido las botas biker o las zapatillas deportivas del momento en nuestro armario, ¿por qué no darle una oportunidad a esta tendencia?