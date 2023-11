Desde que utilizo las merceditas con calcetines ya no paso frío en mis looks de invierno

Si hay un calzado que hemos arrastrado desde el verano hasta el invierno son las merceditas (bailarinas o Mary Janes), que nos han gustado tanto que estamos dispuestas a combinarlas de cualquier manera para seguir llevándolas con bajas temperaturas. Y es que cuando ya pensábamos que habíamos visto y vivido todo en la moda, se nos han presentado las influencers españolas y portuguesas con la tendencia de hacer match entre las merceditas y los calcetines. Dicho así, te parecerá una tendencia de lo más extraña, pero cuando la veas te enamorarás tanto de ella como lo estamos nosotros. No podemos negar que, de esta manera, es imposible pasar frío con nuestros looks de entretiempo y que ha sido una solución rápida y moderna de tener los pies calentitos. En el streetstyle hemos visto las merceditas con tacón y sin él o protagonizadas por los colores llamativos y neutros. Y no nos olvidemos de la fiebre por los calcetines: de canalé, de lana o con el borde romántico. No obstante, de todas las maneras lucen bien y ha quedado demostrado tanto en las últimas ediciones de la Semana de la Moda como en las publicaciones de las redes sociales de las expertas en moda.

Se ha jugado con varias versiones de las merceditas con calcetines: combinadas con azul celeste y amarillo pastel, rosa bebé con camel o blanco con marrón chocolate. Sin embargo, el combo estrella es el de las merceditas negras, rojas y marrones con calcetines blancos, una propuesta de confianza en la que no fallarás. A las chicas que más saben de moda les ha conquistado el look de este dúo con vestidos, faldas o pantalones cortos. De esta manera, el calzado será el claro protagonista del look. No obstante, no hemos parado de fijarnos en los estilismos con jeans, pantalones rectos o faldas satinadas con camisas y blusas oversizes. O, con los polares y las bombers más llevadas de esta temporada. Se trata de un calzado básico, funcional y versátil que si inviertes en él, lo puedes utilizar todo el año porque queda bien con todo. Y no solo pertenece a un estilo romántico o preppy, porque según cómo lo vistas y el modelo que elijas puede ayudarte a conseguir un outfit más cañero o desenfadado. Para que te inspires y planifiques tus próximos outfits, te enseñamos cinco estilismos que nos han dejado las influencers con merceditas y calcetines.

1. Merceditas rosas con calcetines camel

2. Merceditas blancas con calcetines chocolate

3. Merceditas negras con calcetines blancos

4. Merceditas rojas con calcetines blancos

5. Merceditas azul celeste con calcetines amarillos

Indiscutiblemente, las merceditas con calcetines son una de las tendencias más llevadas por las celebrities e insiders. Cualquier mujer las necesita en su fondo de armario porque serán el terremoto de este invierno.