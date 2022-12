Necesitamos unos botines calentitos como los de Amelia Bono (de estilo UGG mini) para todos los días de diciembre

Si el otro día os hablábamos del look de aeropuerto de Amelia Bono para su viaje en este puente de diciembre con su familia, y os decíamos que por el estilismo apostábamos de que su destino era un lugar con frío, ahora ya sabemos que está disfrutando de unos días en Londres. Si para el viaje optó por lucir zapatillas, ahora para sobrellevar el frío de Londres ha optado por unos botines àpres-ski de lo más calentitos, aunque nosotras los hubiéramos cambiado por las UGG mini con plataforma que ya triunfan entre todas las celebrities como Paula Echevarría o los vaqueros de Primark de Anabel Pantoja. Aunque Amelia Bono no ha dicho de donde son sus botines, creemos que son unos de Uterqüe que ya llevan varias temporadas en su armario, antes de que la marca de Inditex desapareciera. Aunque sin duda, esta temporada con la fiebre de la vuelta de las botas UGG, encontramos muchos modelos de botines de estilo àpres-ski, para poder copiar el look de una de las mujeres que cada año se convierte en una de las mujeres mejor vestidas de España.

Y la última guía de estilo que nos ha regalado tiene como protagonistas a las botas de après-ski, que hace tiempo que dieron el salto de las pistas de esquí a la gran ciudad, para protagonizar los looks de invierno más deseados. Y queda claro que no solo reinan en las pistas de esquí como Victoria Federica, también en el asfalto de la ciudad. Porque el look de Amelia Bono es un gran ejemplo de como combinar este tipo de calzado.

Unos botines de estilo àpres-ski que Amelia Bono ha combinado con pantalones blancos, jersey rosa, abrigo verde de estilo gabardina y un sombrero con tachuelas. Y aunque creemos que sus botines son de otra temporada, aquí os dejamos un par de opciones para copiarla.

Botín Islandia, de Alma en Pena (149,95 euros)

Botín àpres-ski. FOTO: Alma en pena

Botines con cordones, de Unisa (149,95 euros)

Botines àpres-ski. FOTO: Unisa

¿Te atreves a sacar este tipo de calzado por la ciudad como hace Amelia Bono?