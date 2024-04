Cómo vestir en la Feria de Abril 2024 si no vas de flamenca

Las chicas sevillanas están contando los minutos para que llegue la Feria de Abril 2024. Tan solo quedan nueve días para celebrar la fiesta más internacional y popular de la capital andaluza. Tanto las editoras de moda como las asistentes tienen claro todas las tendencias en trajes de flamenca para convertirse en la mejor vestida. No obstante, es cierto que muchas de ellas optan por vestirse con otros atuendos, siempre y cuando se respeten los códigos de vestimentas. Aunque muchas influencers y celebrities de este país ya nos han inspirado con looks españoles y elegantes, las expertas en moda tienen mucho qué decir sobre cómo sacar partido a tu armario si no quieres lucir un traje de flamenca. Para ello, hemos hablado con Ana Morón (fundadora de Anna Moon), Carmen Fitz y Carmen Marcos CCM sobre qué llevar a la Feria de Abril sin vestirnos de flamenca. Empezando por uno de los detalles más importantes, el color, se ha confirmado que el clásico rojo será el más repetido entre las asistentes. “Ante la duda, siempre rojo. Es un color que nos fascina y que está presente en nuestros looks 2024, desde nuestros vestidos midi a nuestros abrigos aflamencados. Puedes llevarlo en versión lisa o estampada, pero a mí particularmente me fascina nuestro estampado con lunares flocados", explica Carmen Fitz, archiconocida por sus trajes de flamenca que ahora se ha reinventado con una colección de moda para invitadas. Asimismo, añade que el color en la feria es muy importante, puesto que es una fiesta para la alegría, y a través de los estampados o los looks de dos piezas podemos jugar con él. No obstante, durante la noche el negro suele tener mucha presencia por su elegancia.

Ana Morón es una de las grandes diseñadoras de moda flamenca y uno de los referentes de la pasarela SIMOF a través de su marca Anna Moon. La experta en moda confiesa que es habitual que quienes no quieran ir vestidas de flamenca a la feria, recurran a los diseños de segunda firma. “El pantalón es una idea muy socorrida porque además de estilizar visualmente y permitir jugar con piezas superiores muy interesantes, es cómodo", declara. También, Carmen Fitz añade que los volantes son un toque que siempre elevan el look y son muy apropiados para dicha celebración. “Por supuesto, para ir a la feria un vestido midi con volantes o unos pantalones con volantes funcionan fenomenal. Los volantes llevan varios años saliendo del propio traje de flamenca para dar más personalidad a diseños de fiesta. Este 2024 los hemos propuesto en nuestros vestidos de invitada junto a tejidos con estampados propios, bien con lunares o bien con combinaciones de colores vibrantes”, explica la diseñadora. Carmen Marcos CCM también se suma a la idea, pero añade que en materia de joyas, las piezas XL son una apuesta segura y, sobre todo, el dorado es el gran protagonista de cada temporada. Su joyería artesanal sevillana ha diseñado alguna de las piezas que han subido a las pasarelas de moda flamenca de ese año y es por ello que ha confirmado que este complemento es un acierto. “Además de los chokers, que son los reyes en Instagram, también vamos a ver pendientes que cuelgan y caen sobre los hombros con cierto aire vintage y creaciones con formas florales. Piezas que además, una vez pasada la feria, pueden utilizarse sin miedo en otros eventos”, recalca la experta.

Una de las claves que debemos tener clara si vamos a acudir a la Feria de Abril sin traje de flamenca es el largo de nuestro vestido. Las tres expertas en moda coinciden en que se apueste por un diseño de corte midi o al tobillo, de tal forma que los tacones puedan alejar el bajo para evitar el temido efecto desgastado y sucio que puede llegar desde el primer momento que se accede al recinto. Los complementos de pelo también son un esencial que no podemos perder de vista. Las flores grandes son las claras protagonistas en los peinados de las chicas sevillanas, pero son exclusivas para aquellas que se visten de flamenca. En cambio, Carmen Marcos CCM propone que adaptemos las tendencias más llevadas de esta temporada a nuestro vestuario de Feria de Abril."Hemos hecho una clara apuesta por los prendidos, que son piezas que permiten dar un toque especial al peinado. Desde nuestras horquillas joya (en forma de flores, estrellas, moscas), hasta nuestras crestas y nuestros cubremoños, pasando por una renovación de los clásicos peinecillos flamencos”, añade.

El rojo como protagonista

Con el añadido de los volantes

Looks con pantalones

Con joyas XL

Existen muchas más formas de ir vestida a la Feria de Abril sin pasar por un traje de flamenca. Si todavía no tienes look para la celebración, toma nota de todos los consejos de las expertas en moda para no cometer ni un solo error.