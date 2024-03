¿Cómo vestirte para la Feria de Abril 2024? Un experto en moda nos explica todos los detalles

Del 14 al 20 del próximo mes daremos la bienvenida a una de las semanas más importantes para las mujeres sevillanas: la Feria de Abril. Exactamente querida amiga, la fecha en la que no pararemos de bailar rumba, tomar nuestras copas de rebujito y visitar la caseta de todos los años. No obstante, las semanas previas a la Feria de Abril suelen ser de lo más estresantes para preparar todo el estilismo de una buena flamenca: traje, mantoncillo, pendientes, flores para el cabello, entre otros aspectos. Las influencers y celebridades ya nos han ido dejando pistas sobre qué veremos en cuanto a tendencias se refiere en dichos días festivos. Pues bien, hemos finalizado recientemente la Semana de la Moda de París o la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y las editoras de moda ya han fichado todas las referencias que veremos en esta temporada, como las transparencias o las prendas asimétricas. Y es que en los trajes de flamenca ocurre exactamente lo mismo, puesto que durante un año identificamos más colores o siluetas repetidas por las asistentes. Para entender mejor qué tendencias nos esperan en la Feria de Abril, hemos hablado con el estilista Víctor Blanco. El experto en moda es el encargado de hacer triunfar los looks de celebridades como Mar Saura o Carmen Arrufat, así como personajes masculinos como André Lamoglia o Alejandro Speitzer.

Por un lado, el 'pescadito' también es una de las fechas más señaladas durante la Feria de Abril y donde las chicas sevillanas lucen sus mejores outfits. "Van a predominar los looks elegantes sin ser de gala. Un dresscode de cóctel que se puede llevar desde vestidos de corte midi, pantalones o monos palazzo, trajes de chaqueta, faldas con tops o blusas. En cuanto a tejidos, veremos mucho raso, encaje y algunos volantes. Es esencial que nunca vayamos vestidas de flamenca al pescadito, pero sí complementar tu look con un toque flamenco, como un mantoncillo, flecos o torretas", comenta el estilista. Por otro lado, si nos adentramos en el mundo de los trajes de flamenca, tenemos que decir muchas cosas. "En cuanto a colores, este año volveremos a los clásicos como blanco, negro, rojo y algunos otros como el azul o naranja. No veremos muchos estampados, pero sí los clásicos lunares grandes. En cuanto a las faldas, nos olvidaremos un poco las canasteras y volveremos a reencontrarnos con los volantes, pero solo uno grande, dejando atrás los pequeños", informa Víctor Blanco.

Teresa Andrés y Marta Lozano en la Feria de Abril 2023. @martalozanop

Muchas mujeres debutarán este año en la Feria de Abril y es común que no sepan por qué look apostar o con cuál se verán más favorecidas Bien es cierto que las celebridades e influencers son una clara inspiración a la hora de escoger nuestro traje de flamenca definitivo. No obstante, siempre es recomendable la opinión de un experto en moda: "apostaría por un look formal y elegante, porque siempre vas a ir acertada. Si no te atreves a ponerte un traje de flamenca, puedes ir como la noche del pescado con vestidos o looks de cóctel cómodos y frescos. Sobre todo, debemos elegir un zapato cómodo, evitando los tacones de aguja y apostando más por las alpargatas", recomienda el estilista.

Natalia Pérez en la Feria de Abril 2023. @nataliaxpr

En definitiva, este año no veremos demasiadas modificaciones en los trajes de flamenca de la Feria de Abril. No obstante, es importante que tango las chicas que ya han asistido a dicho evento como aquellas que debutarán en un mes, se hagan con el estilismo con el que se sientan más identificadas y favorecidas.