Estas son las botas cowboy rojas de Stradivarius que las chicas más fashion van a llevar hasta a la Feria de Abril con conjunto de lunares

Aunque estemos de lleno en Semana Santa, nosotras solo podemos pensar en que quedan 16 días para la Feria de Abril y que necesitamos copiarle este look de Stradivarius a la influencer Natividad Alcantara para algún evento en este mes de abril que empieza mañana, y si es en la Feria de Abril, mejor. Las chicas sevillanas ya están pensando en la Feria de Abril, como es normal, pues, como la gran mayoría de los sevillanos, cuando llegan estas fechas, piensan en la Semana Santa y la Feria de Abril. Y nosotras también aunque no vayamos a ir. Por eso es ver cualquier estilismo con lunares, y trasladarnos directamente a la Feria de Abril. Estas dos celebraciones requieren de looks mucho más elegantes, sofisticados, por lo que debemos sacar a relucir todas aquellas prendas de nuestro armario que se ciñen a este 'dress code'. Sin embargo, como dicen los sevillanos, 'ya huele a feria', y es que la joven ayer por la noche nos enseñaba un look que fácilmente podríamos llevarlo a la cena del Pescaíto o a cualquier noche de la Feria de Abril (aunque también es apto para otras ocasiones especiales). Se trata de una este conjunto de top y falda abullonados tan en tendencia en blanco y lunares negros. ¿Lo mejor? Las botas cowboy rojas con las que lo ha combinado.

Si eres de las afortunadas que estos días bajará a Sevilla pero no quieres o puedes vestirte de flamenca, esta es una alternativa de lo más fashion y original para pasear por el Real. En breve dará comienzo una de las fiestas más divertidas, concurridas y vistosas del panorama nacional y ya son muchas las que preparan su maleta para la esperada Feria de Abril. En los últimos años, se ha disparado su popularidad gracias a las fotos de la Feria que influencers y famosas comparten en Instagram y el listón se ha puesto más alto (aún si cabe) a la hora de vestirse para la ocasión. Pero a nosotras nos encanta este look de Natichu Alcantara de Stradivarius que ha combinado con botas cowboy rojas. De lo más tendencia y cómodo. Porque si las faldas globo son tendencia, este estilismo es todo lo que necesitamos para ir a la Feria de Abril 2024. Cristóbal Balenciaga inventó muchísimas nuevas siluetas partiendo del desafío de cambiar o modificar lo tradicionalmente establecido en costura y proponer un nuevo concepto de belleza femenina, y entre ellas, el vestido globo. Esta, explican desde el Museo Cristóbal Balenciaga de Guetaria, “jugaba con los volúmenes alrededor del cuerpo” y creaba un efecto abombado y, nunca mejor dicho, de globo.

Botas planas cowboy, de Stradivarius (55,99 euros)

¿Puede ser más bonitas y tendencia? Se trata de estas botas planas de mujer estilo cowboy, disponibles en varios colores con punta cuadrada, y altura por debajo de la rodilla. Detalle de tiradores en la parte latera, y nosotras nos hemos enamorado de las rojas.