Cuenta atrás para el concierto de Taylor Swift en Madrid: fechas, horarios y claves del repertorio

Llega la gran semana de los "swifties" españoles. Los fans de la exitosa Taylor Swift ya están en la cuenta atrás para la visita de la artista, que aterrizará en el Santiago Bernabéu para dos fechas incluidas en su "The Eras Tour". La cantante del momento regresa a Europa con una gira que ha superado récords de recaudación, con la que comenzó en marzo de 2023 y que tiene previsto finalizar en diciembre de 2024. Tras pasar por Lisboa, donde Swift actuará el 24 y 25 de mayo, será el turno de Madrid, ciudad que acogerá el mastodóntico espectáculo los próximos 29 y 30 de mayo.

¿A qué hora?

Si bien los conciertos son en el mismo lugar y se celebran en dos días seguidos, los horarios del concierto varían. Mientras que el show del día 29 arrancará a las 20:00 horas, el de la segunda fecha dará comienzo a las 18:30 horas. Teniendo en cuenta los itinerarios de espectáculos de Swift anteriores, se prevé que la artista no subirá al escenario, tras el show previo de Paramore -banda de pop-punk que se encargará de las aperturas-, hasta las 21:00 y las 19:30 cada día, aproximadamente.

¿Cuánto dura?

Las actuaciones de "The Eras Tour" han tenido hasta ahora una duración de alrededor de tres horas y cuarto, aunque en algunos casos Swift ha alargado sus interpretaciones hasta rozar las tres horas y 45 minutos. Una larga duración que tan solo podría comprenderse en espectáculos como las de la cantante estadounidense, quien no solo es una de las artistas más escuchadas y de mayor repercusión en la actualidad, sino que alberga un amplio y polifacético repertorio.

¿Qué cantará?

En cuanto a las canciones, la dinámica siempre puede ser alterada en cada concierto, pues ahora se suma el último disco lanzado por la artista, "The tortured poets department: the anthology", al de "The tortured poets department", lanzado también recientemente, así como en 2023 publicó "1989". Todo ello, sin contar aquellos temas míticos de Swift de álbumes anteriores, y que seguramente también formen parte de la lista que interpretará en los shows. En espectáculos anteriores, ha llegado a cantar 44 títulos de sus 10 discos, incluyendo "Lover" o "Cruel Summer", del álbum "Lover", "Love story" y "You belong with me", de "Fearless", "Enchanted" y "22", de "Red", o "Don't blame me" y "Delicate", de "Reputation".

¿Cuál es el aforo?

Apenas quedan días, por tanto, para que los seguidores de Swift comiencen a abarrotar los alrededores del Bernabéu. El templo del Real Madrid puede llegar a albergar en concierto a 65.000 personas, y para cada concierto de la estadounidense las entradas se agotaron poco tiempo después de salir a la venta. Es por ello que se prevén largas colas de acceso, así como un recinto abarrotado durante el concierto. Tal es así que han salido ciertas iniciativas disparatadas entre los fans más acérrimos de Swift, quienes han distribuido por redes sociales la idea de ir con pañales para no verse obligados a ir al baño durante la espera o durante el concierto, y no perder así sus localizaciones en la pista.