8 frases de Marta Ortega en la entrevista al Financial Times que confirman que Amancio Ortega sabía a quién dejaba al mando de Inditex

Marta Ortega es la presidenta actual de Inditex, hija del fundador de la empresa, Amancio Ortega. Con Zara como la tienda más icónica, conocida y recurrente por todas las amantes de la moda, pues en ella podemos encontrar moda de todos los estilos y edades y de donde salen la mayor parte de las prendas que se convierten en virales en tan solo unas horas, como por ejemplo, el chaleco verde con bordados en blanco que ha conquistado a gran parte de las chicas del país por su versatilidad y novedad, o el bikini en tonos rosados de Rocío Osorno, la influencer más icónica de nuestro país. Inditex sabe qué pasos debe tomar para que la firma crezca manteniendo los valores desde sus inicios y es que ha hecho colecciones con grandes firmas de moda y joyería, como por ejemplo, la colaboración de joyas de Elie Top x Zara, en la que pudimos ver todo tipo de joyerías de inspiración en la naturaleza en tamaño maxi que no pasó desapercibida.

Sea como sea, Marta Ortega no es muy asidua a hacer entrevistas, pero recientemente concedió una al Financial Times, el periódico económico británico, en la que hace un balance de su primer año al mando de la empresa de su padre, Inditex, considerada como una empresa familiar que no quiere ser comparada con otras marcas de moda cuya filosofía se basa en el 'fast fashion' y en la que mantiene los valores y las decisiones que su padre ha tomado desde sus inicios. A modo de resumen, te enseñamos cuales fueron las 8 frases más icónicas a destacar de la entrevista que concedió Marta Ortega al periódico británico Financial Times.

Marta Ortega es nombrada oficialmente Presidenta de Inditex. Inditex

“Puede parecer que no es posible, en una empresa tan grande, que no planifiquemos una gran estrategia. Más bien me guío por las sensaciones y trato de juzgar las cosas de manera más intuitiva”.

“Estoy al tanto de las finanzas, pero tengo un equipo muy experimentado cerca de mí que está completamente enfocado en ellas. Intentamos comportarnos como una pequeña empresa y no distraernos con los grandes números. El éxito comercial proviene, creo, del enfoque en los pequeños detalles por parte de cada persona en la empresa”.

“La moda rápida sugiere que se pone en riesgo la calidad, que es completamente lo contrario de lo que buscamos. Más del 40% de las personas que trabajan en el equipo solo se dedican al producto. Todavía hacemos los patrones, hacemos adaptaciones en modelos reales. No nos reconocemos en eso que llaman fast fashion, porque eso trae a la mente la cantidad de artículos sin vender y ropa de mala calidad enfocada a un precio muy barato, y eso no puede estar más lejos de lo que hacemos”.

“Mi enfoque está completamente en el producto y todo lo que permite la mejor entrega posible de eso; y siempre mejorando la experiencia de compra, tanto en la tienda física como online, y maximizando la integración entre ambas”.

“Creo que estoy más dentro del mundo de la moda de lo que jamás estuvo mi padre. Se trata de una generación diferente y de una época distinta”.

“Mi objetivo en Inditex está enfocado completamente en el producto y en construir nuestra labor sostenible, cada vez más y más integrada en cada proceso de la empresa”.

“Tenemos un modelo de negocio que se enfoca principalmente en la demanda de los clientes, por lo que reaccionamos ante eso. Suministramos y distribuimos con esa mentalidad, por lo que realmente nos ayuda a minimizar el stock residual que tenemos, que es muy pequeño, menos del 2%”

"La mayor parte de mi ropa es de Zara o Massimo Dutti, aunque tengo piezas de diseñador y las cosas de mi madre. Así que sí, se ha convertido en un gran vestidor”

Estas son algunas de las citas claves que hemos sacado de la entrevista de Marta Ortega para el Financial Times.