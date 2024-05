Dale un toque de luz a tus looks con las camisas más elegantes y originales de Zara, Mango y Sfera

Como cada cambio de temporada, hay prendas que se hacen un hueco en nuestro armario por su novedad y originalidad. Son las llamadas tendencias, y es que, más allá de las prendas clásicas y básicas de fondo de armario que todas tenemos, hay algunas que destacan y que consiguen que todas las amantes de la moda las incorporen a sus looks diarios. Sin ir más lejos, los tank tops vinieron para quedarse la primavera pasada. Se trata de una camiseta de lo más sencilla, cómoda y elegante que, por su versatilidad, podemos usarla tanto para el día a día con una falda midi y unas bailarinas (para darle un toque más sofisticado al look), como para una ocasión más especial, pues hasta Victoria Federica apostó por un tank top de Loewe para celebrar su cumpleaños. En este sentido, y, cuando suben las temperaturas, a todas nos pasa que andamos un poco perdidas con cómo vestir de cara a ir a la oficina, pues debemos de llevar un estilo elegante y discreto pero todas queremos incluir un toque más colorido y primaveral a nuestros looks. En esta temporada de primavera y verano, los pantalones fluidos son la clave, así como las faldas midi de tablas o las satinadas. En cuanto al calzado se refiere, las bailarinas tipo Mary Jane son un imprescindible, y es que, a pesar de que ya tengas las clásicas bailarinas de siempre, este mayo las bailarinas mesh han llegado pisando fuerte gracias a las influencers portuguesas. Pero, si hay una prenda con la que más podemos jugar de cara a crear looks diarios, esa es la camisa. En tiendas como Zara, Sfera y Mango podemos encontrar camisas de todo tipo de estilos, diseños, cortes y estampados.

Desde la clásica camisa blanca y celeste de estampado de rayas hasta las camisas de lino, pasando por las bordadas y satinadas en estampados muy originales, hay una gran variedad de camisas con las que podemos crear diferentes looks y no caer en la monotonía a la hora de vestirnos esta primavera y verano. Por ejemplo, si tu estilo es más desenfadado, esta temporada el estilo pijamero viene pisando muy fuerte, por lo que una opción sería que te hicieras con una camisa de rayas y la combinaras con unos pantalones blancos de lino, unas alpargatas y, como toque final, una cesta de mimbre. Sin embargo, si tu oficina requiere de un dress code más elevado, no te preocupes, he aquí la solución: apuesta por unos pantalones de pinza azul marino, una camisa blanca bordada y, como toque final, un calzado en un color llamativo. En Zara, Mango y Sfera conseguirás un sinfín de camisas elegantes y originales entre las que escoger para vestir esta primavera.

Blusa manga japonesa, de Sfera (17,99 euros)

Blusa manga japonesa Sfera

Top estampado, de Sfera (29,99 euros)

Top estampado Sfera

Camisa satinada estampado geométrico, de Zara (27,95 euros)

Camisa satinada estampado Zara

Camisa rayas bordados perforados, de Zara (27,95 euros)

Camisa rayas bordados Zara

Camisa combinada calados, de Zara (29,95 euros)

Camisa combinada calados Zara

Camisa botones, de Mango (29,99 euros)

Camisa botones Mango

Camisa oversize bordados, de Mango (49,99 euros)

Camisa oversize Mango

Estas son todas las camisas más originales y elegantes que debes tener esta primavera y que te salvarán en más de una ocasión.