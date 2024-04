Shakira aparece por sorpresa en Coachella con este vestido de crochet y anuncia su nueva gira mundial

Shakira arrasa en su actuación en Coachella junto con Bizarrap y anuncia nueva gira mundial. Uno de los festivales internacionales más conocidos y relevantes del panorama musical ha abierto sus puertas para dar la bienvenida a los conciertos más esperados. El Festival de Música y Artes de Coachella Valley, celebrado en el Empire Polo Club en Indio de California, es famoso tanto por los espectáculos sobre el escenario como por el estilismo de los asistentes. Los cantantes como Lana del Rey, Peso Pluma o J Balvin son los que protagonizarán momentos icónicos que dejarán huella en la historia. Asimismo, ya sabíamos que Bizarrap sería uno de los artistas invitados, pero no ha actuado en solitario, ya que Shakira nos ha sorprendido con su aparición para cantar dos de los temas con más reproducciones: 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' y 'La Fuerte'. No cabe duda de que la cantante colombiana no para de dejarnos boquiabiertos tras presentarse en pleno Time Square con un concierto inesperado. De la misma manera que no ha dudado en visitar Coachella , tampoco lo ha hecho con su look de lo más festivalero y cañero. Nos referimos al vestido de crochet degradado y con flecos que no le ha dejado nada indiferente bajo los focos y lo ha combinado con botas y complementos del mismo estilo, así como con su melena suelta y rizada más identificativa.

A lo largo de los años, el estilismo de Coachella se ha basado en conseguir una estética boho chic en la que predominan los vestidos con transparencias y de flecos combinados con botas cowboy. No obstante, en las últimas ediciones hemos comprobado que las celebridades e influencers están apostando por una corriente galáctica con prendas metalizadas o por el estilo coquette con mini vestidos románticos y lazos para decorar el cabello. Shakira ha seguido la esencia del festival y se ha decantado por un estilismo de lo más bohemio, una opción más que acertada para convertirse en una de las mejores vestidas. Su aparición no ha sido la única sorpresa, puesto que ha anunciado su próxima gira mundial bajo el nombre 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. Lo que nos ha dejado saber la cantante hasta ahora es que comenzará en noviembre en California, por lo que deberemos esperar a que nos comunique todos los destinos y sus fechas.

2024 Coachella Music and Arts Festival - Weekend One Amy Harris/Invision/AP Agencia AP

Shakira nos ha dado esta sorpresa y ha arrasado en Coachella con un vestido de flecos de lo más bohemio y cañero.